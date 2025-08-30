Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка перед тренировкой, из-за которой спортзал работает не на пользу, а во вред
Никаких леденцов и жвачек: таблетка против вейпа оказалась эффективнее привычных методов
Осенние лайфхаки с содой, которые сэкономят деньги и силы дачника
Банкротство не за горами? Промышленный комплекс в Кургане продают за 300 млн рублей
Атлантика готовит сюрприз: обрушение течения станет реальностью раньше, чем мы думали
Гора Тайшань, куда тысячи лет шли императоры: ради чего стоит преодолеть 6 тысяч ступеней
Инжирный соблазн: секрет джема, покорившего всех — вино делает его особенным
Секрет сияющей ванной: одна ложка этого порошка — и плитка будто только из магазина
Искусственный интеллект выходит на дороги — теперь от штрафа не спрятаться

Синий призрак океана: в Массачусетсе выловили мутанта, который встречается раз в жизни

3:31
Зоосфера

В Атлантическом океане рыбаку Брэдy Мыслински повезло выловить настоящий природный феномен - полностью синего омара. Вероятность встретить такое существо, по оценкам специалистов, составляет один случай на два миллиона. Это открытие сразу привлекло внимание ученых и широкой публики. Необычный омар получил имя Нептун и поселился в Центре морских наук Северо-Восточного университета в Наханте, штат Массачусетс.

Редкий синий омар
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Редкий синий омар

"Он очень хорошо адаптируется к новой среде, проявляет активность и ведёт себя абсолютно здоровым образом", — пояснила эколог Нейда Вильянуэва.

Как появился необычный цвет

Обычные американские омары (Homarus americanus) окрашены в коричневато-пятнистые оттенки, позволяющие им сливаться с морским дном и избегать хищников. Однако в редких случаях генетическая мутация нарушает процесс образования пигментов, и тогда проявляется скрытый синий цвет. По сути, это "скрытая палитра" панциря, которая становится видимой лишь из-за блокировки других пигментов.

Подобные аномалии встречаются крайне редко. Они могут придавать омарам и другие фантастические окраски — от жёлтых и ситцевых до альбиносных и даже "сахарной ваты" с розово-голубыми переливами. Но полностью ярко-синие особи — настоящая редкость.

Судьба Нептуна

Нептун был пойман в июле прошлого года неподалёку от Сейлема. Понимая, насколько уникальна находка, рыбак не стал оставлять его у себя, а связался с учителем естествознания. Тот передал омара в университетский центр, где животное стало частью образовательной программы для старшеклассников. Именно ученики дали ему имя в честь римского бога моря.

Сейчас Нептун весит около двух килограммов, его возраст оценивается в семь лет. Он живёт в сенсорном аквариуме вместе с морскими ежами, крабами и рыбами. Для него созданы отдельные зоны, чтобы омар мог отдыхать и чувствовать себя в безопасности. Учёные отмечают, что он ведёт себя так же, как и его сородичи: прячется среди камней, активно питается мидиями и быстро освоился на новом месте.

Долгожители океана

Американские омары известны своей продолжительностью жизни — они могут доживать до 70-80 лет. При этом их рост и вес увеличиваются практически всю жизнь. Именно поэтому редкие окрашенные особи имеют шанс прожить долгие годы в условиях аквариумов и исследовательских центров, где им не угрожают хищники и рыбацкие сети.

Не единственный случай

Синий омар Нептун оказался не единственным за последнее время. Несколько недель назад ещё один голубой омар был пойман и передан в Школу морских наук и технологий Массачусетского университета в Дартмуте. Эта особь весит чуть больше фунта и, по оценкам учёных, имеет возраст около восьми-девяти лет. Теперь он также живёт в образовательном аквариуме, где его могут видеть студенты и посетители.

Такие находки становятся событием для местных сообществ. Рыбаки и учёные видят в них напоминание о многообразии природы и о том, что даже в привычной среде могут скрываться настоящие чудеса.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio "изменение") — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения
Наука и техника
Samsung и Johns Hopkins показали образец холодильника нового поколения Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Экономика и бизнес
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США Аудио 
Популярное
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть

Алкоголь оказывается не просто вредной привычкой, а настоящим скрытым убийцей. Узнайте, как он разрушает ДНК и провоцирует рак.

Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Никаких леденцов и жвачек: таблетка против вейпа оказалась эффективнее привычных методов
Осенние лайфхаки с содой, которые сэкономят деньги и силы дачника
Банкротство не за горами? Промышленный комплекс в Кургане продают за 300 млн рублей
Атлантика готовит сюрприз: обрушение течения станет реальностью раньше, чем мы думали
Гора Тайшань, куда тысячи лет шли императоры: ради чего стоит преодолеть 6 тысяч ступеней
Инжирный соблазн: секрет джема, покорившего всех — вино делает его особенным
Секрет сияющей ванной: одна ложка этого порошка — и плитка будто только из магазина
Искусственный интеллект выходит на дороги — теперь от штрафа не спрятаться
Филлеры для губ: сколько держится эффект и чего ждать после процедуры
Синий призрак океана: в Массачусетсе выловили мутанта, который встречается раз в жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.