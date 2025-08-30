Синий призрак океана: в Массачусетсе выловили мутанта, который встречается раз в жизни

3:31 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Атлантическом океане рыбаку Брэдy Мыслински повезло выловить настоящий природный феномен - полностью синего омара. Вероятность встретить такое существо, по оценкам специалистов, составляет один случай на два миллиона. Это открытие сразу привлекло внимание ученых и широкой публики. Необычный омар получил имя Нептун и поселился в Центре морских наук Северо-Восточного университета в Наханте, штат Массачусетс.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Редкий синий омар

"Он очень хорошо адаптируется к новой среде, проявляет активность и ведёт себя абсолютно здоровым образом", — пояснила эколог Нейда Вильянуэва.

Как появился необычный цвет

Обычные американские омары (Homarus americanus) окрашены в коричневато-пятнистые оттенки, позволяющие им сливаться с морским дном и избегать хищников. Однако в редких случаях генетическая мутация нарушает процесс образования пигментов, и тогда проявляется скрытый синий цвет. По сути, это "скрытая палитра" панциря, которая становится видимой лишь из-за блокировки других пигментов.

Подобные аномалии встречаются крайне редко. Они могут придавать омарам и другие фантастические окраски — от жёлтых и ситцевых до альбиносных и даже "сахарной ваты" с розово-голубыми переливами. Но полностью ярко-синие особи — настоящая редкость.

Судьба Нептуна

Нептун был пойман в июле прошлого года неподалёку от Сейлема. Понимая, насколько уникальна находка, рыбак не стал оставлять его у себя, а связался с учителем естествознания. Тот передал омара в университетский центр, где животное стало частью образовательной программы для старшеклассников. Именно ученики дали ему имя в честь римского бога моря.

Сейчас Нептун весит около двух килограммов, его возраст оценивается в семь лет. Он живёт в сенсорном аквариуме вместе с морскими ежами, крабами и рыбами. Для него созданы отдельные зоны, чтобы омар мог отдыхать и чувствовать себя в безопасности. Учёные отмечают, что он ведёт себя так же, как и его сородичи: прячется среди камней, активно питается мидиями и быстро освоился на новом месте.

Долгожители океана

Американские омары известны своей продолжительностью жизни — они могут доживать до 70-80 лет. При этом их рост и вес увеличиваются практически всю жизнь. Именно поэтому редкие окрашенные особи имеют шанс прожить долгие годы в условиях аквариумов и исследовательских центров, где им не угрожают хищники и рыбацкие сети.

Не единственный случай

Синий омар Нептун оказался не единственным за последнее время. Несколько недель назад ещё один голубой омар был пойман и передан в Школу морских наук и технологий Массачусетского университета в Дартмуте. Эта особь весит чуть больше фунта и, по оценкам учёных, имеет возраст около восьми-девяти лет. Теперь он также живёт в образовательном аквариуме, где его могут видеть студенты и посетители.

Такие находки становятся событием для местных сообществ. Рыбаки и учёные видят в них напоминание о многообразии природы и о том, что даже в привычной среде могут скрываться настоящие чудеса.

Уточнения

Мута́ция (лат. mutatio "изменение") — стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной клетки или организма) изменение генома.

