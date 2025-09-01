Экологично для хозяина, опасно для животного: вся правда о кошках и унитазах

Многим хозяевам кажется заманчивой идея приучить кошку пользоваться унитазом. Это кажется удобным: не нужно покупать наполнитель, чистить лоток и мириться с запахами. Однако на практике большинство владельцев отмечают, что плюсы заканчиваются на этом, а минусов куда больше.

Почему кошке важен лоток

Для животного процесс хождения в туалет — не только физиология, но и важный ритуал. Кошка привыкает выкапывать ямку, оставлять запах и закапывать следы. Лишённая этой возможности, она испытывает стресс, что может привести к поведенческим проблемам.

Кроме того, лоток — это зона комфорта. Кошке удобно устраиваться на мягком наполнителе, тогда как холодный скользкий унитаз не даёт такого ощущения безопасности.

Опасность унитаза

Высота и гладкая поверхность делают унитаз небезопасным для питомца. Случайное падение в воду может сильно напугать животное, и тогда оно начнёт искать другие, нежелательные места для своих нужд.

Потеря контроля над здоровьем

Использование лотка помогает хозяевам следить за состоянием питомца. По цвету, запаху и консистенции экскрементов можно заметить первые признаки заболеваний. Если кошка ходит на унитаз, такие изменения остаются незамеченными, и болезнь можно пропустить на ранней стадии.

Человеческий фактор

Не стоит забывать и о бытовом моменте: унитаз в доме один, и пользоваться им хотят все. Если кошке не удастся вовремя попасть в туалет, она справит нужду в другом месте. Более того, регулярные задержки способны привести к проблемам с мочевыделительной системой.

