Маска божьей коровки, жало хищника: в Омске найден ядовитый паук, вызывающий судороги

В Омске 28 августа заметили яркого паука с красным брюшком и чёрными пятнами, из-за которых он получил прозвище "паук-божья коровка". Фото необычного членистоногого быстро разошлось по соцсетям. Пользователи восприняли новость с долей иронии, шутя о "Человеке-пауке" и о том, что хорошо заметить его раньше, чем он — человека. Но за игривыми комментариями скрывается важный вопрос: представляет ли этот паук угрозу?

Паук-божья коровка на траве
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Паук-божья коровка на траве

Кто он такой

Специалисты установили, что речь идёт о чёрном эрезусе (Eresus kollari), которого также называют "чёрной толстоголовкой". Этот вид распространён в южной части Сибири и в степных районах, а в некоторых регионах России даже занесён в Красную книгу. В Новосибирской области его можно встретить достаточно часто, тогда как, например, в Рязанской он считается редким.

Эрезус ведёт скрытный образ жизни. Обычно он обитает в земле, занимая норы жуков или трещины в почве. На поверхность выходит редко, чаще всего — в период поиска партнёра. Его красное брюшко служит не только украшением, но и предупреждением: яркая окраска в природе часто сигнализирует о наличии яда.

Опасен ли паук

Заведующий кафедрой экстремальной и доказательной медицины ОмГМУ Николай Николаев подчёркивает, что эрезус не проявляет агрессии и старается избегать встречи с человеком. Если его не трогать, он предпочтет спрятаться. Однако укус всё же возможен и сопровождается рядом неприятных симптомов.

По данным Роспотребнадзора, последствия могут быть довольно серьёзными. Сначала на месте укуса появляется белое пятно с красным ободком, затем — отёк и пузырь. Боль развивается постепенно, обычно в течение 2-8 часов, и может быть очень интенсивной. У некоторых пострадавших наблюдаются повышение температуры, слабость, суставные боли, сыпь и даже рвота. Хотя случай смертельного исхода не зафиксирован, специалисты рекомендуют относиться к таким укусам максимально серьёзно.

Реакция специалистов

Энтомолог Вероника Никонова объяснила, что появление эрезуса в городе не должно пугать омичей.

"Этот паук не охотится на людей и нападает только в случае опасности. Чаще всего он даже не попадается на глаза", — отметила энтомолог Вероника Никонова.

Медики же советуют не недооценивать последствия.

"Даже если боль кажется терпимой, реакция организма может быть непредсказуемой. Лучше всего сразу обратиться за медицинской помощью", — подчеркнул Николай Николаев.

Первая помощь при укусе

При укусе важно действовать быстро и правильно. Пострадавшему советуют промыть место укуса водой с мылом и обработать его антисептиком — подойдёт перекись водорода, слабый раствор марганцовки или спирт. Для замедления действия яда можно приложить холод. Врачи также советуют при возможности поймать паука — это поможет точнее установить вид и выбрать правильное лечение.

Главное правило — не игнорировать симптомы. Даже если кажется, что всё обойдётся, медицинская помощь нужна, ведь осложнения могут развиваться не сразу.

Почему стоит быть осторожнее

Появление эрезуса в Омске — напоминание о том, что рядом с человеком продолжают жить дикие представители фауны, которые способны причинить вред при неосторожном контакте. Жители региона должны помнить: яркие и необычные насекомые или пауки почти всегда сигнализируют о том, что лучше держаться на расстоянии. В случае с эрезусом риск для жизни минимален, но опасность болезненной реакции сохраняется, сообщает gorod55.ru.

Уточнения

Пауки́ - отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
