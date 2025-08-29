Зверь рвал его живьём, но он не сдался: грибник чудом выжил после схватки с медведем-людоедом в тайге

В Приморье произошёл случай, который жители посёлка Шумный ещё долго будут обсуждать. 39-летний мужчина отправился в лес за грибами и оказался лицом к лицу с хищником. Медведь напал неожиданно, и обычная прогулка за "тихой охотой" превратилась в настоящую борьбу за жизнь. Мужчина получил множественные тяжёлые травмы, но сумел проявить невероятную стойкость.

Борьба за жизнь

Схватка с хищником длилась считанные минуты, но стала решающей. По словам очевидцев, грибник сумел отбиться подручными средствами, нанеся зверю удары и сумев вырваться из его лап. В состоянии шока, истекая кровью, он преодолел несколько километров до ближайшего жилья. Это стало спасением: потеряв ещё немного времени, мужчина мог не дойти до людей.

"Он был весь в крови, но шёл сам, и это выглядело словно чудо", — рассказал один из жителей посёлка, встречавший пострадавшего.

Помощь и врачи

Родные не стали ждать приезда скорой помощи и сами повезли его в больницу. Там врачи сразу начали оказывать помощь, провели необходимые процедуры и смогли стабилизировать состояние пациента. Сегодня угрозы его жизни нет, однако впереди у мужчины долгий процесс восстановления. Врачи отмечают, что подобные случаи крайне редки: большинство нападений медведей заканчиваются трагически.

Поиски опасного зверя

Охотоведы уже прочёсывают леса вокруг посёлка в поисках опасного животного. Специалисты считают, что медведь может представлять серьёзную угрозу для жителей окрестных деревень. В случае обнаружения агрессивного зверя его попытаются отогнать подальше от населённых пунктов или обезвредить.

"Медведь, нападающий на человека без причины, становится опасен для всех, кто окажется рядом", — пояснил представитель охотничьего надзора Александр Ковалёв.

Опасный год для Дальнего Востока

Инцидент в Приморье — не единственный случай в этом году. На Камчатке летом медведь напал на женщину-туристку прямо во сне, когда она находилась в палатке. Спасти её удалось только благодаря друзьям, которые отбили хищника палками и шумом. В Южно-Сахалинске за последнее время зарегистрировано сразу несколько нападений: жертвами дикого зверя стали четыре человека на окраине города. Эти истории показывают, что число конфликтов между человеком и хищником растёт.

Причины агрессии медведей

Специалисты объясняют участившиеся нападения несколькими факторами. Во-первых, снижение кормовой базы: в лесах не хватает ягод и орехов, из-за чего медведи выходят к людям в поисках пищи. Во-вторых, активное освоение территорий и вырубка леса сокращают привычные места обитания хищников. И, наконец, браконьерство и мусорные свалки вблизи посёлков привлекают животных и делают их менее осторожными.

Что советуют охотоведы

Жителям регионов, где обитают медведи, советуют быть особенно внимательными. Перед походом в лес необходимо брать с собой средства защиты — фальшфейеры, свистки, газовые баллончики. Грибники и туристы должны избегать одиночных прогулок и обязательно сообщать родственникам, куда они направляются. Эти простые меры могут спасти жизнь, сообщает "Царьград".

