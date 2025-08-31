Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Потерялся питомец? Эти решения увеличивают шанс возвращения в разы

Потеря домашнего питомца — стрессовая ситуация для всей семьи. Но сегодня существует несколько доступных решений, которые значительно повышают шансы на то, что животное быстро найдётся и вернётся домой.

Котята
Фото: unsplash.com by Sergey Ovchinnikov is licensed under Free to use under the Unsplash License
Котята

Адресник

Самый простой и понятный способ — небольшой жетон на ошейнике. На нём указывают номер телефона владельца, а иногда и имя животного. Лучше всего выбирать металлический адресник с гравировкой — он долговечный и не стирается со временем. Если питомца найдут, человеку будет достаточно позвонить по указанному номеру.

Чипирование

Современный и надёжный вариант. Ветеринар под кожу питомца устанавливает микрочип размером с рисовое зерно. Процедура проходит быстро и безболезненно. Чип содержит уникальный номер, который заносится в международную базу вместе с данными владельца. При обращении в клинику достаточно считать код — и найти хозяина не составит труда.

QR-адресник

Инновация последних лет — жетон с QR-кодом. После покупки кулона его регистрируют в приложении и прикрепляют к ошейнику. Если питомца найдут, достаточно отсканировать код смартфоном: владелец сразу получает уведомление с геолокацией, а нашедший — ваши контакты. Такой способ сочетает простоту адресника и функциональность цифровых технологий.

Использование хотя бы одного из этих способов уже повышает вероятность возвращения любимца. Но наилучший результат даёт их комбинация: адресник помогает в повседневной жизни, чип — в официальных структурах, а QR-код — в экстренной ситуации.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

