Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жизнь как подарок космоса: почему без Тейи наша планета могла остаться мёртвой
Лишние килограммы не уходят, пока метаболизм спит — пора его разбудить
У жирка совести нет: набравшая в весе Кристина Асмус рассказала, как пытается худеть
Раскрыт самый тайный секрет по укреплению рук и устранению обвисания кожи — без утяжелителей
Маленькое помещение — большие запасы: мини-погреб становится главным помощником хозяина
Гора Кайлас: почему вершина-пирамида остаётся неприступной для человека уже тысячелетия
Маркетинговая легенда СССР: что не так с янтарной кислотой и почему ею лечат только у нас
Огурцы не сдаются: секрет опытных садоводов для продления плодоношения до поздней осени
Семейные кроссоверы научились делать то, о чём Ferrari и Porsche ещё недавно не мечтали

Рвота у собаки может стоить жизни: главные признаки опасности, которые игнорирует хозяева

3:04
Зоосфера

Рвота у собак часто вызывает тревогу у хозяев: первое, что приходит в голову, — отравление. Но опытные кинологи напоминают, что этот симптом далеко не всегда говорит о серьёзной болезни. Важно понимать, когда достаточно понаблюдать за питомцем, а когда лучше срочно ехать к ветеринару.

Грустная собака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грустная собака

Когда стоит насторожиться

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул:

«Если состояние животного плохое, сопровождается отказом от еды, слабостью, то необходимо, конечно, обратиться к ветеринарному врачу. Аналогично, если приступы тошноты повторяются снова», — сказал президент РКФ Владимир Голубев.

Если рвота единичная и общее самочувствие собаки не меняется, паниковать не стоит. Но при регулярных симптомах, вялости или полном отказе от пищи визит в клинику обязателен.

Наиболее частые причины

  1. Переедание. Собаки редко жуют пищу, а просто заглатывают её. Особенно часто переедают щенки. В таких случаях тошнота сопровождается пеной, но общее состояние остаётся нормальным.
  2. Поедание травы. Питомцы иногда намеренно вызывают рвоту, избавляясь от лишнего или непереваренного. Это может указывать и на нехватку клетчатки. Однако давать есть траву в городе не стоит — она может содержать токсины и паразитов.
  3. Жирная еда. Лакомство со стола хозяев почти всегда заканчивается тошнотой. Организм очищается, но некоторые продукты могут быть смертельно опасны для животного.
  4. Укачивание. Поездка в машине часто вызывает рвоту, особенно у собак, которые не привыкли к транспорту. Постепенная адаптация помогает решить проблему.
  5. Реакция на вакцинацию. Иногда после прививки у питомца наблюдается кратковременная тошнота. Это неприятно, но опасности не несёт.

Другие факторы

Рвота может быть связана и с более серьёзными состояниями. Среди них:

• заражение гельминтами;
• тепловой удар при жаркой погоде и обезвоживании;
• заболевания ЖКТ — от гастритов до непроходимости кишечника;
• эндокринные нарушения;
• банальное отравление.

Особенно опасна последняя причина. Собаки часто подбирают мусор на улице, что приводит к интоксикации. Классические признаки — рвота, понос, слюнотечение, судороги, отказ от еды. Самолечение в таких случаях может быть опасно: правильную помощь окажет только ветеринар.

Разовая рвота у собаки может быть безобидной реакцией организма, но повторяющиеся приступы — это сигнал тревоги. Хозяину важно следить за общим состоянием питомца, рационом и привычками. При малейших сомнениях лучше не откладывать визит в ветеринарную клинику.

Уточнения

Рвота — рефлекторное извержение содержимого (эвакуация) желудка (иногда и двенадцатиперстной кишки) через рот (нередко и через нос).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Новости спорта
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Последние материалы
Гора Кайлас: почему вершина-пирамида остаётся неприступной для человека уже тысячелетия
Маркетинговая легенда СССР: что не так с янтарной кислотой и почему ею лечат только у нас
Огурцы не сдаются: секрет опытных садоводов для продления плодоношения до поздней осени
Рвота у собаки может стоить жизни: главные признаки опасности, которые игнорирует хозяева
Семейные кроссоверы научились делать то, о чём Ferrari и Porsche ещё недавно не мечтали
Как сэкономить в Нью-Йорке: блогер живёт всего на 20 долларов в день и не чувствует себя голодным
Чемпион прошлого уступил новичку: Boeing 737 проиграл битву поставок
Прощай, скучный завтрак — этот блинчик с черникой готовится не дольше, чем заваривается кофе
Вот как меняется тело, когда вы делаете 100 прыжков на скакалке: второе преимущество действительно невероятное
Цвета обманывают пространство — маленькая ванная превращается в просторную
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.