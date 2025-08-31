Как отучить кошку или собаку есть комнатные растения: простые приёмы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:23
Зоосфера

Домашние животные и комнатные растения не всегда могут ужиться под одной крышей. Кошки и собаки нередко проявляют интерес к зелени в горшках, и хозяева начинают переживать: не навредит ли это питомцу и как защитить любимые растения.

кошка и цветок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка и цветок

Почему питомцы едят растения

Причин у этого поведения несколько, и каждая требует внимания.

  1. Недостаток питательных веществ. Иногда животные пытаются восполнить дефицит витаминов или минералов за счёт зелени.

  2. Любопытство. Особенно часто это проявляется у котят и щенков, которым всё нужно попробовать "на зуб".

  3. Привлечение внимания. Питомец может понять, что хозяин реагирует на его шалости, и использовать это для игры или общения.

  4. Привлекательный запах или текстура. Некоторые растения обладают ароматом или поверхностью, которая интересна животному.

Определить точную причину бывает сложно, ведь питомец не расскажет о своих мотивах.

Как обезопасить дом

Полностью исключить риск непросто, но есть несколько способов:

• переставить растения в труднодоступные места;
• использовать защитные сетки или прозрачные экраны;
• приобрести в зоомагазине специальные спреи с отпугивающим запахом;
• контролировать поведение питомца и мягко, но последовательно отучать его от этой привычки.

Воспитание играет ключевую роль: животное должно понять, что растения в доме трогать нельзя. При этом методы дрессировки подбираются индивидуально, в зависимости от характера и возраста питомца.

Предложите альтернативу

Если питомцу просто скучно или нужно что-то погрызть, ему стоит предложить замену. Это могут быть игрушки, специальные лакомства или жевательные кости. Кошкам нередко нравится специально посеянная трава — безопасный вариант, который помогает желудку и удовлетворяет инстинкт.

Если же причина кроется в нехватке питательных веществ, стоит обратиться к ветеринару. Специалист поможет подобрать корм или витаминные добавки, чтобы питомцу больше не приходилось искать "дополнительное питание" в горшках.

Внимательное отношение и своевременные меры помогут сохранить и здоровье любимца, и красоту вашего зелёного уголка.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
