Фасады на кухне теряют блеск? Один простой шаг — и никаких жирных разводов

Деревянные кухонные шкафы выглядят стильно и дорого, но их покрытие очень тонкое — иногда толщина не больше нескольких листов бумаги. Сильное трение или агрессивная химия способны легко повредить этот слой, а восстановить его потом сложно и дорого. Именно поэтому чистка должна быть максимально деликатной: мягкие ткани, лёгкие движения, безопасные составы.
"Главные враги деревянных шкафов — жир и отпечатки пальцев: именно они прилипают к поверхности и собирают пыль", — отмечает мебельщик Крис Маршалл.
Кроме того, на состояние влияет солнечный свет, влажность на кухне, пары от приготовления и даже дым. Всё это со временем тускнит и портит покрытие.
Перед влажной чисткой всегда удаляйте сухие частицы. Используйте:
Так вы уберёте пыль и мелкий мусор, не поцарапав поверхность. Лишь после этого переходите к влажной уборке.
Всё зависит от того, насколько активно используется кухня. В семьях, где готовят часто, шкафы лучше протирать каждую неделю. На кухнях с минимальной нагрузкой — по мере загрязнения. Гибкий график позволяет не запускать поверхность и не доводить грязь до состояния твёрдого налёта.
Древесина не любит избытка влаги. Поэтому губка должна быть лишь слегка влажной, без капель. Протёрли — сразу вытерли насухо мягким полотенцем. Такой приём предотвращает разбухание и разводы.
Лучшее средство для обезжиривания — тёплая вода с каплей средства для мытья посуды. Оно мягко разрушает жировую плёнку и безопасно для покрытия.
Если жир стойкий, добавьте в раствор немного белого уксуса (¼-½ стакана на миску воды). Кислота растворит липкие пятна, но сначала проверьте на незаметном участке — некоторые покрытия чувствительны.
Будьте осторожны с силиконовыми средствами: они забиваются в микротрещины и мешают обновлению покрытия в будущем.
Используйте мыло для повседневного ухода, уксус — только при необходимости, а для завершения добавляйте воск или масло. Такой подход защищает тонкое покрытие, убирает жир и возвращает дереву его природный блеск.
