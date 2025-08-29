Фасады на кухне теряют блеск? Один простой шаг — и никаких жирных разводов

4:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Деревянные кухонные шкафы выглядят стильно и дорого, но их покрытие очень тонкое — иногда толщина не больше нескольких листов бумаги. Сильное трение или агрессивная химия способны легко повредить этот слой, а восстановить его потом сложно и дорого. Именно поэтому чистка должна быть максимально деликатной: мягкие ткани, лёгкие движения, безопасные составы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Чистка деревянных кухонных шкафов

"Главные враги деревянных шкафов — жир и отпечатки пальцев: именно они прилипают к поверхности и собирают пыль", — отмечает мебельщик Крис Маршалл.

Кроме того, на состояние влияет солнечный свет, влажность на кухне, пары от приготовления и даже дым. Всё это со временем тускнит и портит покрытие.

С чего начать: сухая уборка без воды

Перед влажной чисткой всегда удаляйте сухие частицы. Используйте:

пылесос с мягкой щёткой-насадкой,

или микрофибровую тряпку, слегка сбрызнутую кондиционером для дерева.

Так вы уберёте пыль и мелкий мусор, не поцарапав поверхность. Лишь после этого переходите к влажной уборке.

Как часто мыть шкафы

Всё зависит от того, насколько активно используется кухня. В семьях, где готовят часто, шкафы лучше протирать каждую неделю. На кухнях с минимальной нагрузкой — по мере загрязнения. Гибкий график позволяет не запускать поверхность и не доводить грязь до состояния твёрдого налёта.

Вода и дерево: баланс нужен всегда

Древесина не любит избытка влаги. Поэтому губка должна быть лишь слегка влажной, без капель. Протёрли — сразу вытерли насухо мягким полотенцем. Такой приём предотвращает разбухание и разводы.

Работайте по секциям: обработали одну дверцу — просушили, перешли к следующей. И всегда двигайтесь сверху вниз, чтобы капли и пыль не попадали на уже вычищенные поверхности.

Борьба с жиром: от мыла к уксусу

Лучшее средство для обезжиривания — тёплая вода с каплей средства для мытья посуды. Оно мягко разрушает жировую плёнку и безопасно для покрытия.

Если жир стойкий, добавьте в раствор немного белого уксуса (¼-½ стакана на миску воды). Кислота растворит липкие пятна, но сначала проверьте на незаметном участке — некоторые покрытия чувствительны.

Избегайте агрессивных средств: аммиака, отбеливателя, средств для туалетов и кухонных обезжиривателей. Они могут разъесть покрытие и испортить внешний вид.

Чистка ручек и петель

Металлические ручки хорошо очищаются мыльной водой.

Если они потускнели — используйте немного полироля для металла.

Петли можно протереть тканью с каплей WD-40: он уберёт грязь и предотвратит ржавчину, а также устранит скрип.

Блеск и защита: чем покрывать после уборки

Минеральное масло - освежает цвет, придаёт лёгкий блеск, но наносите очень тонким слоем и тщательно полируйте, чтобы поверхность не липла.

- освежает цвет, придаёт лёгкий блеск, но наносите очень тонким слоем и тщательно полируйте, чтобы поверхность не липла. Пастообразный воск (например, Liberon Black Bison) — даёт эффект, похожий на полировку автомобиля: глубокий блеск и защита. Но требует терпения и времени: наносите тонко, дайте высохнуть, а потом отполируйте.

(например, Liberon Black Bison) — даёт эффект, похожий на полировку автомобиля: глубокий блеск и защита. Но требует терпения и времени: наносите тонко, дайте высохнуть, а потом отполируйте. Аэрозольные полироли дают быстрый результат, но недолговечный и иногда оставляют налёт.

Будьте осторожны с силиконовыми средствами: они забиваются в микротрещины и мешают обновлению покрытия в будущем.

Чего точно нельзя делать

Не используйте жёсткие губки, металлические щётки и скребки.

Не оставляйте влагу на поверхности.

Не применяйте хлор, аммиак, ацетон и бытовые растворители.

Не пробуйте домашние рецепты с оливковым маслом — оно оставляет липкий налёт.

Используйте мыло для повседневного ухода, уксус — только при необходимости, а для завершения добавляйте воск или масло. Такой подход защищает тонкое покрытие, убирает жир и возвращает дереву его природный блеск.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

