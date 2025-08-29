Суд против чувств: юрист Андрей Конышев поясняет, кому достанется животное при разводе

Разрыв отношений — испытание не только для людей, но и для их животных. В России вопрос, кому после развода останется кот или собака, может дойти до суда. О нюансах раздела питомцев рассказал юрист Андрей Конышев.
С точки зрения права, кошки и собаки приравнены к вещам. Их делят как имущество.
"В юридической литературе принято считать, что животные, как вещи, остаются в собственности одного из супругов. Но особенности все же есть", — пояснил юрист.
По Семейному кодексу:
Если кота подарили супругу до свадьбы или он жил у него раньше, животное признают личной собственностью.
Если питомца приобрели совместно, суд учитывает:
"Суд может оставить питомца тому супругу, который больше занимался животным", — отметил Конышев.
Вернуть деньги за корм и лечение получится лишь тогда, когда животное признано общим имуществом. Если все заботы лежали на одном супруге, суд обычно считает расходы добровольными.
Мнение животного суду неинтересно. Решение опирается на документы и показания. Эксперименты вроде "пусть кот выберет сам" никто не проводит.
Супруги могут заключить соглашение о разделе имущества и сами определить, кому достанется животное. Предусмотреть такой момент можно и в брачном договоре.
