Суд против чувств: юрист Андрей Конышев поясняет, кому достанется животное при разводе

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Разрыв отношений — испытание не только для людей, но и для их животных. В России вопрос, кому после развода останется кот или собака, может дойти до суда. О нюансах раздела питомцев рассказал юрист Андрей Конышев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рыжая кошка

Как закон видит животных

С точки зрения права, кошки и собаки приравнены к вещам. Их делят как имущество.

"В юридической литературе принято считать, что животные, как вещи, остаются в собственности одного из супругов. Но особенности все же есть", — пояснил юрист.

По Семейному кодексу:

всё, что куплено в браке, — общее имущество;

подаренное, полученное в наследство или купленное до брака — личное.

Если кота подарили супругу до свадьбы или он жил у него раньше, животное признают личной собственностью.

Когда спор доходит до суда

Если питомца приобрели совместно, суд учитывает:

Финансовые доказательства. Чеки, договор купли-продажи или дарственная могут склонить решение в пользу того, кто платил. Фактический уход. Выписки из ветклиник, квитанции об услугах и свидетельства соседей покажут, кто реально заботился о животном.

"Суд может оставить питомца тому супругу, который больше занимался животным", — отметил Конышев.

Чем можно доказать заботу

Документы: ветеринарный паспорт, чеки, договоры.

Свидетельские показания: соседи и родственники расскажут, кто выгуливал и кормил.

Фото и видео: прогулки, игры, переписки о здоровье питомца.

Расходы и компенсации

Вернуть деньги за корм и лечение получится лишь тогда, когда животное признано общим имуществом. Если все заботы лежали на одном супруге, суд обычно считает расходы добровольными.

Учитывают ли "любовь питомца"?

Мнение животного суду неинтересно. Решение опирается на документы и показания. Эксперименты вроде "пусть кот выберет сам" никто не проводит.

Возможен ли мирный вариант

Супруги могут заключить соглашение о разделе имущества и сами определить, кому достанется животное. Предусмотреть такой момент можно и в брачном договоре.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

