Добрые с виду, но опасные рядом с ребёнком: породы, о которых предупреждают эксперты

1:37
Зоосфера

Многие собаки прекрасно ладят с детьми и даже становятся для них своеобразными няньками. Чаще всего в этом качестве называют лабрадоров — добродушных, терпеливых и дружелюбных. Но есть породы, которых специалисты не рекомендуют держать в семьях с малышами: дело не в агрессии, а в размерах, силе и особенностях характера.

собака с ребенком
Фото: freepik.com is licensed under public domain
собака с ребенком

Кане-корсо

Эта итальянская порода известна как мощный охранник. В холке кане-корсо достигает 70 см, а вес собаки нередко превышает 50 кг. Несмотря на преданность хозяину, такая сила и масса делают пса потенциально опасным рядом с маленьким ребёнком. Даже в игре он может ненароком навредить.

Немецкий дог

Один из самых крупных представителей собачьего мира. Вес взрослого дога может достигать 90 кг, а рост — впечатлять даже взрослых людей. Управлять такой собакой способен только физически сильный и опытный хозяин. В доме с малышами догу будет тесно, а для ребёнка такое соседство небезопасно.

Тибетский мастифф

Огромная порода, веками использовавшаяся для охраны. Высота в холке около 65 см и вес до 70 кг делают его внушительным защитником. Но та же сила может обернуться проблемой: случайный толчок или резкое движение способны причинить вред ребёнку. К тому же мастиффы склонны к самостоятельности и не всегда предсказуемы.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
