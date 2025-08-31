Смартфон стал врагом: зачем питомец мешает хозяину говорить по телефону

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:28
Зоосфера

Многие владельцы замечают любопытную особенность: стоит взять телефон и начать разговор, как кошка тут же оказывается рядом и всеми силами мешает. Мурлыка мяукает, лезет на колени, пытается лапой отвлечь от экрана или даже шипит на смартфон.

Мяукающая кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мяукающая кошка

Причина — ревность

Такое поведение связано не с капризами, а с ревностью. Кошка воспринимает телефон как конкурента за внимание хозяина. Для питомца очевидно: пока человек разговаривает, он перестаёт замечать её. В результате гаджет становится "соперником", от которого нужно отвлечь любимого человека.

Почему это происходит

Кошки очень тонко чувствуют изменения в поведении хозяина. Телефонный разговор означает, что внимание полностью переключено на другой объект. Животное воспринимает это как угрозу своим "правам" на заботу и начинает активно вмешиваться. Аналогично питомцы реагируют на ноутбук, планшет или даже книгу — всё, что мешает им быть в центре событий, вызывает раздражение.

Как вести себя хозяину

  • Уделяйте кошке внимание. Игра, ласка и совместное время снижают ревность.

  • Не "исчезайте" в телефоне. Старайтесь не полностью погружаться в экран, когда питомец рядом.

  • Используйте положительное подкрепление. Если кошка ведёт себя спокойно, наградите её лакомством или лаской.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
