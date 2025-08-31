Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё

Все больше владельцев задумываются о том, чем на самом деле кормят своих питомцев. Магазинные корма удобны, но доверие к ним есть не у всех. Выходом становится приготовление еды для кошки самостоятельно — тогда хозяин точно знает, что в миске у любимца только полезные и натуральные продукты.
Для здоровой взрослой кошки весом от 2,5 кг понадобится:
1 кг куриных бедер,
100 г сырой куриной печени,
200 г куриных сердец,
125 мл воды,
2 яичных желтка,
1 г таурина,
2 г рыбьего жира,
100 мг витамина B,
100 МЕ (67 мг) витамина Е,
4 г йодированной соли,
10 г порошка псиллиума (для клетчатки).
У куриных бедер нужно удалить около четверти костей, а с половины — снять кожу. Для кошек с лишним весом кожу лучше убирать полностью.
Вместо костей можно использовать только мясо, но тогда важно добавить кальций — 1 г на каждые 30 г мяса.
Все мясо вместе с костями или кальцием измельчается в фарш.
Фарш соединяется с печенью, сердцами и остальными ингредиентами. Всё перемешивается до однородного состояния. На выходе получается полноценный натуральный корм, в котором есть белок, витамины и минералы.
Готовый корм можно держать в холодильнике несколько дней или заморозить порционно. Это удобно: всегда под рукой есть еда для питомца.
Суточная порция рассчитывается просто: берётся 2-4% от веса кошки. Например, животному весом 4 кг нужно около 80-160 г корма в сутки, разделённых на несколько приёмов пищи.
