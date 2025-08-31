Натуральный корм для кошки своими руками: рецепт, который меняет всё

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Все больше владельцев задумываются о том, чем на самом деле кормят своих питомцев. Магазинные корма удобны, но доверие к ним есть не у всех. Выходом становится приготовление еды для кошки самостоятельно — тогда хозяин точно знает, что в миске у любимца только полезные и натуральные продукты.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Ингредиенты для домашнего корма

Для здоровой взрослой кошки весом от 2,5 кг понадобится:

  • 1 кг куриных бедер,

  • 100 г сырой куриной печени,

  • 200 г куриных сердец,

  • 125 мл воды,

  • 2 яичных желтка,

  • 1 г таурина,

  • 2 г рыбьего жира,

  • 100 мг витамина B,

  • 100 МЕ (67 мг) витамина Е,

  • 4 г йодированной соли,

  • 10 г порошка псиллиума (для клетчатки).

Подготовка мяса

У куриных бедер нужно удалить около четверти костей, а с половины — снять кожу. Для кошек с лишним весом кожу лучше убирать полностью.

Вместо костей можно использовать только мясо, но тогда важно добавить кальций — 1 г на каждые 30 г мяса.

Все мясо вместе с костями или кальцием измельчается в фарш.

Приготовление смеси

Фарш соединяется с печенью, сердцами и остальными ингредиентами. Всё перемешивается до однородного состояния. На выходе получается полноценный натуральный корм, в котором есть белок, витамины и минералы.

Хранение

Готовый корм можно держать в холодильнике несколько дней или заморозить порционно. Это удобно: всегда под рукой есть еда для питомца.

Норма кормления

Суточная порция рассчитывается просто: берётся 2-4% от веса кошки. Например, животному весом 4 кг нужно около 80-160 г корма в сутки, разделённых на несколько приёмов пищи.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
