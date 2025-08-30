Пять пород кошек, с которыми не соскучишься: они думают, играют и учатся

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные отмечают, что интеллект кошек не сильно уступает собачьему: они способны обучаться трюкам и командам, запоминать действия и адаптироваться к новым условиям. Отличие лишь в том, что кошек сложнее мотивировать к обучению, ведь они ценят независимость и не всегда готовы выполнять команды ради похвалы. При этом представители некоторых пород особенно выделяются смекалкой и сообразительностью.

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Абиссинский кот

Абиссинская кошка

Эти питомцы отличаются энергичностью и любопытством. Одних только игр с мячиком им недостаточно — им нужны задачи посложнее. Абиссинцы обожают интеллектуальные игрушки, быстро осваивают новые навыки и при этом не теряют независимости.

Бенгальская кошка

Активные исследователи с отличной памятью. Бенгалы легко преодолевают препятствия, запоминают последовательность действий и способны выполнять сложные команды. Им нужна постоянная физическая и умственная нагрузка, иначе энергия находит выход в шкодливом поведении.

Бурманская кошка

Обладательница мягкого и общительного характера. Бурманцы быстро учатся новому, если чувствуют внимание и заботу. Они хорошо ладят с людьми и другими животными, но тяжело переносят одиночество.

Корниш-рекс

Эти кошки требуют не только игр, но и настоящих задач. Их увлекают головоломки и лабиринты, особенно если в них спрятано лакомство. Корниш-рексы обладают высокой сообразительностью и любят взаимодействовать с человеком.

Шотландская вислоухая кошка

Вислоухие "шотландцы" известны своей смекалкой. Они предпочитают умственные упражнения активным играм и с удовольствием решают простые задачи. Благодаря уравновешенному характеру их легко обучать новым привычкам.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



