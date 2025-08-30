Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США поставили мир на колени: почему ООН может переехать из Нью-Йорка в Женеву
Секретная операция в Газе: Израиль ликвидирует верхушку ХАМАС
Тьма пришла в Курскую область: 17 тысяч человек остались без света из-за ВСУ
КТК подтвердил отсутствие нефтесодержащих пленок в районе Анапы
Обстрелы, пожары, разрушения: атаки украинских беспилотников на Белгородчину
Свет режет глаза: невестка Валерии раскрыла причину ненависти к себе
Нефтяной апокалипсис отменяется: КТК ликвидировал экологическую бомбу
Переполюсовка в Азии: Индия стала главным врагом Трампа
Разоблачение века: американец инсценировал свою смерть, чтобы сбежать к любовнице в Грузию

Пять пород кошек, с которыми не соскучишься: они думают, играют и учатся

1:54
Зоосфера

Учёные отмечают, что интеллект кошек не сильно уступает собачьему: они способны обучаться трюкам и командам, запоминать действия и адаптироваться к новым условиям. Отличие лишь в том, что кошек сложнее мотивировать к обучению, ведь они ценят независимость и не всегда готовы выполнять команды ради похвалы. При этом представители некоторых пород особенно выделяются смекалкой и сообразительностью.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Абиссинская кошка

Эти питомцы отличаются энергичностью и любопытством. Одних только игр с мячиком им недостаточно — им нужны задачи посложнее. Абиссинцы обожают интеллектуальные игрушки, быстро осваивают новые навыки и при этом не теряют независимости.

Бенгальская кошка

Активные исследователи с отличной памятью. Бенгалы легко преодолевают препятствия, запоминают последовательность действий и способны выполнять сложные команды. Им нужна постоянная физическая и умственная нагрузка, иначе энергия находит выход в шкодливом поведении.

Бурманская кошка

Обладательница мягкого и общительного характера. Бурманцы быстро учатся новому, если чувствуют внимание и заботу. Они хорошо ладят с людьми и другими животными, но тяжело переносят одиночество.

Корниш-рекс

Эти кошки требуют не только игр, но и настоящих задач. Их увлекают головоломки и лабиринты, особенно если в них спрятано лакомство. Корниш-рексы обладают высокой сообразительностью и любят взаимодействовать с человеком.

Шотландская вислоухая кошка

Вислоухие "шотландцы" известны своей смекалкой. Они предпочитают умственные упражнения активным играм и с удовольствием решают простые задачи. Благодаря уравновешенному характеру их легко обучать новым привычкам.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем
Военные новости
В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем Аудио 
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Еда и рецепты
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Скучные яблоки превращаются в кулинарные сокровища — 7 проверенных идей
Витрины, бриллианты и неожиданный нокаут: боец ММА раздавила арбуз кулаком в магазине
Забытые храмы и руины, которые расскажут вам больше о мире, чем знаменитые достопримечательности
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Секрет ресторанного супа раскрыт: невзрачный корень, который меняет всё
Джон Калшоу сыграет Двенадцатого Доктора в культовом сериале Доктор кто
Электромобили: владельцы раскрывают секрет неиспользованного запаса хода
Пирамиды под прицелом: что на самом деле тренируют в Bright Star
Птицы под защитой Путина: Россия меняет мировые правила игры
Запрещал языки, сжигал людей: логический конец Парубия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.