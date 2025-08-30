Грызёт поводок не просто так: что пытается сказать вам питомец

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Многие владельцы сталкиваются с тем, что их собака во время прогулки начинает грызть поводок. На первый взгляд это может показаться безобидной шалостью, но если не обратить внимания, привычка закрепится и превратится в проблему.

собака чешется от блох
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
собака чешется от блох

Почему собака грызет поводок

Главная причина — это способ общения. Так питомец сигнализирует хозяину, что ему не хватает движения, внимания или свободы. Иногда это проявление скуки и накопившейся энергии.

Щенки чаще грызут поводок из-за любопытства и желания исследовать мир зубами. Взрослые собаки могут делать это от переизбытка эмоций: им хочется играть, бежать быстрее, взаимодействовать с хозяином.

Роль прогулки

Для животного прогулка — это не просто "сходить в туалет". Это полноценный способ исследовать окружающий мир, получать новые запахи, впечатления и контакты. Если выгуливать собаку слишком коротко или редко, она начинает искать выход энергии — и поводок оказывается под зубами.

Как скорректировать поведение

  1. Увеличьте длительность и разнообразие прогулок. Дайте собаке время понюхать, побегать и поиграть.

  2. Обратите внимание на характер питомца. Активным собакам нужно больше движения, а эмоциональным — больше внимания и игр.

  3. Используйте игрушки. Мяч, канат или жевательная игрушка помогут переключить внимание с поводка.

  4. Оставайтесь спокойными. Не стоит дёргать поводок или кричать — это только усилит интерес. Лучше отвлечь собаку командой или игрой.

Когда обращаться к специалисту

Если собака продолжает грызть поводок несмотря на все усилия, лучше проконсультироваться с кинологом. Специалист подскажет методы коррекции поведения именно для вашей породы и темперамента питомца.

Уточнения

Оше́йник — изделие в виде кольца из кожи, ткани, металла, пластмассы и т. п. с застежкой, надеваемое на шею животному для ограничения подвижности, идентификации или украшения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
