Эти собаки живут в квартире так тихо, что соседи и не догадываются об их существовании

Собаки общаются с миром с помощью лая и воя — предупреждают об опасности, зовут хозяина или выражают эмоции. Но в условиях городской квартиры этот инстинкт нередко превращается в проблему: постоянный шум раздражает соседей и создает дискомфорт для владельца. К счастью, есть породы, которые славятся спокойствием и практически не подают голос без крайней необходимости.
Эта швейцарская порода когда-то выводилась для помощи фермерам. Огромный, но мягкий характер делает зенненхунда отличным компаньоном. Он молчалив, дружелюбен и любит размеренную жизнь рядом с человеком.
Изящный и интеллигентный пес, словно созданный для городских квартир. Эти спаниели очень привязаны к хозяину, редко создают шум и легко адаптируются к условиям мегаполиса.
За суровой внешностью скрывается спокойный, почти флегматичный нрав. Бульдоги предпочитают тишину и уют громким играм и практически не склонны к лаю. Идеальный вариант для тех, кто ценит домашний комфорт.
Эта африканская порода известна тем, что почти не лает. Вместо привычного "гав" басенджи издают тихие ворчащие или "йодлящие" звуки. Настолько тихие, что соседи могут и не догадываться о его присутствии в доме.
Когда-то собаки китайских императоров, ши-тцу сохранили умение быть ласковыми и ненавязчивыми компаньонами. Уравновешенный характер и тихое поведение делают их прекрасным выбором для квартирного содержания.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.