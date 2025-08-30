Эти собаки живут в квартире так тихо, что соседи и не догадываются об их существовании

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:47
Зоосфера

Собаки общаются с миром с помощью лая и воя — предупреждают об опасности, зовут хозяина или выражают эмоции. Но в условиях городской квартиры этот инстинкт нередко превращается в проблему: постоянный шум раздражает соседей и создает дискомфорт для владельца. К счастью, есть породы, которые славятся спокойствием и практически не подают голос без крайней необходимости.

Ши-тцу порода
Фото: commons.wikimedia.org by Jim Winstead, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ши-тцу порода

Бернский зенненхунд

Эта швейцарская порода когда-то выводилась для помощи фермерам. Огромный, но мягкий характер делает зенненхунда отличным компаньоном. Он молчалив, дружелюбен и любит размеренную жизнь рядом с человеком.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Изящный и интеллигентный пес, словно созданный для городских квартир. Эти спаниели очень привязаны к хозяину, редко создают шум и легко адаптируются к условиям мегаполиса.

Бульдог

За суровой внешностью скрывается спокойный, почти флегматичный нрав. Бульдоги предпочитают тишину и уют громким играм и практически не склонны к лаю. Идеальный вариант для тех, кто ценит домашний комфорт.

Басенджи

Эта африканская порода известна тем, что почти не лает. Вместо привычного "гав" басенджи издают тихие ворчащие или "йодлящие" звуки. Настолько тихие, что соседи могут и не догадываться о его присутствии в доме.

Ши-тцу

Когда-то собаки китайских императоров, ши-тцу сохранили умение быть ласковыми и ненавязчивыми компаньонами. Уравновешенный характер и тихое поведение делают их прекрасным выбором для квартирного содержания.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
