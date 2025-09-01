Очаровательный храп питомца: когда это тревожный сигнал, а не милая особенность

Собаки с короткой, уплощённой мордой — французские и английские бульдоги, мопсы, бостон-терьеры — стали невероятно популярны за последние годы. Их круглая голова, крупные глаза и "детское" выражение лица умиляют людей. Но именно особенности строения черепа становятся причиной серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с дыханием и сном.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мопс

Что обнаружили учёные

Недавнее венгерское исследование показало, что брахицефальные собаки страдают от хронических нарушений сна. У них часто фиксируется апноэ — временная остановка дыхания во сне. Это приводит к дневной сонливости, снижению активности и проблемам с обучаемостью.

Для анализа использовали электроэнцефалографию (ЭЭГ), регистрирующую активность мозга во сне. У таких собак наблюдалось больше всплесков мозговой активности, что у людей связывают с ухудшением памяти. Учёные предполагают: именно поэтому многие бульдоги и мопсы хуже поддаются дрессировке.

"Недостаток сна всё чаще признаётся основной проблемой, от которой страдают собаки с выраженной брахицефалией", — отметил профессор из Королевского ветеринарного колледжа Лондона Дэн О'Нил.

Почему это происходит

Из-за укорочённого черепа дыхательные пути у таких пород сужены, мягкое нёбо удлинено, а язык относительно крупный. Всё это мешает полноценному дыханию во сне. Некоторые собаки даже спят с игрушкой во рту, чтобы держать дыхательные пути открытыми. Владельцы часто воспринимают это как забавную особенность, выкладывают видео в сеть, но на деле это признак серьёзных трудностей.

"Мы знаем, что такие собаки держат во рту мяч или игрушку не ради игры, а чтобы легче дышать", — подчеркнула ассистент-профессор генетики Университета Пердью Кари Экэнстедт.

Последствия для здоровья

Помимо апноэ сна, у брахицефальных пород чаще встречаются хронический храп, ночные пробуждения и дефицит глубокого сна. Всё это отражается на общем состоянии организма. По статистике, такие собаки живут в среднем на 3-4 года меньше, чем представители пород с нормальным строением черепа.

"Люди нормализуют эти проблемы, считая их особенностью породы, хотя на деле это мучительно для собаки, которая не может свободно дышать", — отметила этолог Энико Кубинии.

Очаровательная внешность брахицефальных пород — результат селекционного отбора, но именно она делает их жизнь короче и тяжелее. Исследования сна ещё раз подтвердили: проблемы дыхательных путей у этих собак нельзя воспринимать как норму.

Уточнения

Храп — специфический процесс, сопровождающий дыхание во сне, выраженный отчётливым низкочастотным, дребезжащим звуком и вибрацией.

