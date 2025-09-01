Мигающий капкан: как пауки превратили светлячков в оружие

Учёные из Тайваня обнаружили в лесах необычную охотничью стратегию пауков-кругопрядов (Psechrus clavis). Эти ночные хищники используют свет самцов светлячков как готовую приманку, превращая брачные сигналы в смертоносную ловушку для других насекомых.

Как работает эта стратегия

Попав в паутину, светлячки продолжают светиться ещё около часа. Их мигающий сигнал, обычно служащий для привлечения партнёров, неожиданно начинает работать на паука. Другие насекомые, в том числе и самцы светлячков, летят на свет — и сами становятся добычей.

Учёные из Тунхайского университета проверили гипотезу с помощью эксперимента: часть паутин снабдили миниатюрными LED-огоньками, имитирующими свечение светлячков, а часть оставили без подсветки.

Результаты оказались впечатляющими:

• освещённые сети привлекали в три раза больше насекомых;

• количество пойманных светлячков выросло в десять раз.

Поведение пауков

На видео, снятых исследователями, видно, что пауки ведут себя по-разному в зависимости от добычи. Мотыльков они поедают сразу, а вот светлячков часто оставляют живыми, позволяя им продолжать мигать. Это делает паутину ещё более заметной и заманивает новых жертв.

"Наши результаты показывают, что сигналы светлячков, изначально предназначенные для привлечения партнёров, могут приносить выгоду паукам", — отметил ведущий автор исследования, доктор И-Мин Цо.

По словам учёного, такое поведение указывает на сложное взаимодействие хищников и жертв, где паук умеет распознавать сигналы и использовать их в свою пользу.

Экономия энергии и адаптация

В отличие от рыб-удильщиков и других хищников, которые вырабатывают собственные приманки, паук-кругопряд действует экономнее: он просто использует пойманного светлячка как бесплатный "фонарь". Это может объясняться условиями среды — в субтропических лесах Восточной Азии конкуренция высока, и такая стратегия даёт преимущество при охоте.

Перспективы исследования

Хотя имитация с LED показала эффективность, учёные подчёркивают: для окончательных выводов нужны эксперименты с живыми светлячками. Это позволит глубже понять, насколько пауки действительно зависят от этой стратегии и как она повлияла на их эволюцию.

Открытие показывает, насколько изобретательными могут быть охотничьи методы в природе. Пауки-кругопряды превратили брачный сигнал светлячков в инструмент выживания — и наглядно демонстрируют, что в лесу даже самая красивая вспышка света может оказаться смертельным сигналом.

Уточнения

Светляки́ — семейство жуков, характерной особенностью которых является наличие специальных органов свечения — лантернов.

