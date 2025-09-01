Шокирующие убийцы: эти мирные животные смертельнее хищников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Когда мы думаем об опасных для человека животных, то первыми на ум приходят тигры, акулы или крокодилы. Но в реальности куда больше угрозы могут представлять на вид безобидные существа. BBC Wildlife приводит список из восьми животных, от которых редко ждут опасности — но именно они способны причинить серьёзный вред.

Утконос в естественной среде обитания
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утконос в естественной среде обитания

Черепахи

Медлительные и кажущиеся беззащитными, черепахи всё же фигурируют в трагических историях. Известно, что древнегреческий драматург Эсхил погиб от падения черепахи, сброшенной орлом. А в Китае в 2024 году трёхлетний ребёнок погиб, когда домашняя черепаха упала из окна многоэтажки.

Олени

В США олени становятся причиной около 440 смертей ежегодно — в основном в результате столкновений с автомобилями. Для сравнения: все хищники вместе взятые убивают не более восьми человек в год. При этом возвращение волков в некоторые регионы помогает снизить число аварий, так как они регулируют численность оленей.

Сурки

Эти милые грызуны могут быть переносчиками чумы. Бактерия Yersinia pestis сохраняется в их колониях и передаётся через блох. В Монголии почти половина случаев заражения чумой в 1998–2015 годах была связана именно с сурками. В 2020 году подросток умер после употребления сырого мяса сурка.

Медленный лори

Очаровательные приматы из Юго-Восточной Азии скрывают смертельное оружие — яд. Он вырабатывается в железах у локтя, смешивается со слюной и попадает в тело жертвы через укус. Укус вызывает невыносимую боль, может привести к анафилактическому шоку и даже смерти.

Бобры

Внешне они выглядят добродушными, но при угрозе бобры атакуют мощными зубами. В 2013 году в Беларуси рыбак погиб от укуса, когда пытался сфотографировать животное. Были и другие нападения, особенно среди бешеных бобров, но смертельные исходы редки.

Коровы

В Великобритании именно коровы становятся причиной наибольшего числа смертей среди животных — около шести в год, в основном среди фермеров. Животные могут затоптать или прижать человека. Особенно агрессивны коровы, защищающие телят.

Слизни

Опасность этих моллюсков — в паразите, которого они переносят. Крысиная лёгочная нематода способна вызывать тяжёлый менингит. Один из известных случаев — смерть австралийского регбиста, проглотившего слизня в шутку. Во всём мире зарегистрировано более 2000 подобных инфекций.

Утконосы

Одно из самых странных животных на планете вооружено ядовитой шпорой на задних лапах. Укол вызывает мучительную боль, не снимаемую даже морфином, и может длиться неделями. Хотя утконосы редко угрожают людям, их яд способен убить собаку.

Опасность не всегда исходит от зубастых хищников. Иногда куда больше риска таят тихие и, на первый взгляд, мирные обитатели природы. Их сила — в яде, паразитах или просто в случайных столкновениях с человеком.

Хи́щничество — форма трофических взаимоотношений между организмами разных видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) и питается его плотью, то есть обычно убивает жертву.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
