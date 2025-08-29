Ваша кошка упорно выбирает всё, кроме лежанки? Так и должно быть — если вы не сделали этого

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы купили для своей кошки мягкую лежанку, выбрали цвет под интерьер, а она всё равно упорно дремлет в коробке или на стопке белья? Такая ситуация знакома почти каждому владельцу. Кошка действует не из упрямства, а руководствуется древними инстинктами и собственным представлением о комфорте. Решение здесь в деталях: стоит лишь правильно подготовить место и помочь питомцу связать лежанку с ощущением безопасности.

Фото: flickr.com by Windell Oskay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кот в коробке

Шаг 1. Выбор места — ключевой фактор

Самая распространённая ошибка — поставить лежанку туда, где удобно хозяину, а не кошке. У каждого животного есть "ядро территории" — точки, которые оно считает максимально безопасными. Задача владельца — вписать туда новый домик.

Посмотрите, где кошка обычно спит: у батареи, на подоконнике с солнечным светом, на спинке кресла с хорошим обзором. Именно в этих местах и должна появиться новая кроватка.

Чек-лист правильного расположения:

• тишина и уединение;

отсутствие сквозняков и оживлённых проходов;

возможность наблюдать за обстановкой;

тепло — особенно важно в холодное время года;

лёгкое возвышение, которое создаёт иллюзию безопасности.

Перед тем как предложить лежанку, избавьтесь от фабричного запаха: хорошо проветрите её или выстирайте в гипоаллергенном средстве без отдушек.

Шаг 2. Ароматы, которые работают

Кошки воспринимают мир через запахи, поэтому этот инструмент можно использовать для "рекламы" нового места. Положите внутрь футболку с вашим запахом, плед или любимую игрушку питомца. Знакомый аромат сформирует ощущение "своего" пространства.

Ещё один надёжный помощник — кошачья мята. Немного сушёной травы под подушку или лёгкий спрей на водной основе сделают лежанку особенно привлекательной. Главное — не путать с валерианой: она оказывает слишком сильное воздействие и может навредить.

Шаг 3. Позитивные ассоциации

После подготовки начинается самый важный этап — постепенное приучение. Здесь помогут терпение и поощрение. Хвалите кошку за любой интерес к лежанке, угощайте лакомством, играйте рядом, забрасывайте игрушки внутрь.

Если кошка сама легла в лежанку, не тревожьте её. Новый "диванчик" должен ассоциироваться только с покоем и комфортом. Допустимо аккуратно перенести спящего питомца в лежанку, но если он тут же уходит — не настаивайте. Принуждение только оттолкнёт.

Когда лежанка не приживается

Иногда кошка игнорирует все усилия. Тогда стоит проверить саму модель: слишком жёсткий или тесный вариант ей может не понравиться. Попробуйте предложить закрытый домик вместо открытой подстилки или гамак вместо корзины.

Полезно иметь несколько мест для сна. В природе кошки регулярно меняют укрытия, чтобы защититься от хищников и паразитов. Две-три лежанки в разных частях квартиры удовлетворят эту потребность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

