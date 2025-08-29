Малейшая оплошность обернулась бедой — пчёлы, созданные для пользы, стали смертельной угрозой

Африканизированные пчёлы, больше известные как "пчёлы-убийцы", появились не в мифах и легендах, а благодаря реальному научному эксперименту. В середине XX века бразильский генетик Уорик Керри попытался вывести новый подвид медоносных пчёл, который совмещал бы продуктивность европейских особей с выносливостью африканских. Итог оказался неожиданным: гибрид действительно оказался трудолюбивым и плодовитым, но вместе с этим приобрёл крайне агрессивный характер и опасный яд.
В 1956 году Керри скрестил африканских и европейских пчёл, рассчитывая подарить бразильским пасечникам более продуктивное насекомое. Эксперимент шёл успешно до момента ошибки: несколько десятков семей гибридов случайно оказались на свободе. Там матки продолжили скрещиваться с трутнями местных пчёл, и процесс вышел из-под контроля.
Всего за несколько лет агрессивные гибриды распространились по Бразилии, затем по всей Южной Америке, достигнув Аргентины. Сегодня их ареал ежегодно расширяется на сотни километров, вытесняя привычных медоносных пчёл.
Главное отличие "убийц" — их темперамент. Они очень чувствительны к любым раздражителям: шуму, вибрациям, резким запахам и даже цветам. Учёные отмечают, что они спокойно реагируют на красный, но начинают вести себя агрессивно при виде синего.
Пчёлы-убийцы атакуют молниеносно и часто роем. Во время нападения они могут преследовать жертву до 8 часов подряд. Известны случаи нападений на фермерские хозяйства и домашних животных. Их яд токсичен: множественные укусы приводят к анафилактическому шоку, что может закончиться летально.
"Известны случаи, когда рой нападал не только на домашних животных, но и на фермерские хозяйства", — отмечают исследователи.
Полностью исключить встречу с ними в регионах их обитания невозможно, но существуют меры предосторожности.
Африканизированные пчёлы стали примером того, как научный эксперимент может выйти за пределы лаборатории и изменить целые экосистемы. Они быстро вытесняют местных сородичей, создавая новые экологические балансы, где главную роль играет сила и агрессия. Для человека же встреча с ними остаётся одной из самых опасных в мире насекомых угроз.
