Малейшая оплошность обернулась бедой — пчёлы, созданные для пользы, стали смертельной угрозой

Зоосфера

Африканизированные пчёлы, больше известные как "пчёлы-убийцы", появились не в мифах и легендах, а благодаря реальному научному эксперименту. В середине XX века бразильский генетик Уорик Керри попытался вывести новый подвид медоносных пчёл, который совмещал бы продуктивность европейских особей с выносливостью африканских. Итог оказался неожиданным: гибрид действительно оказался трудолюбивым и плодовитым, но вместе с этим приобрёл крайне агрессивный характер и опасный яд.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пчела крупный план

Как появился новый подвид

В 1956 году Керри скрестил африканских и европейских пчёл, рассчитывая подарить бразильским пасечникам более продуктивное насекомое. Эксперимент шёл успешно до момента ошибки: несколько десятков семей гибридов случайно оказались на свободе. Там матки продолжили скрещиваться с трутнями местных пчёл, и процесс вышел из-под контроля.

Всего за несколько лет агрессивные гибриды распространились по Бразилии, затем по всей Южной Америке, достигнув Аргентины. Сегодня их ареал ежегодно расширяется на сотни километров, вытесняя привычных медоносных пчёл.

Особенности африканизированных пчёл

Главное отличие "убийц" — их темперамент. Они очень чувствительны к любым раздражителям: шуму, вибрациям, резким запахам и даже цветам. Учёные отмечают, что они спокойно реагируют на красный, но начинают вести себя агрессивно при виде синего.

Инкубационный период у этих пчёл на сутки короче, чем у обычных, что ускоряет размножение.

Они собирают много нектара, работают без усталости и легко адаптируются к новым условиям.

Их агрессивность делает их угрозой не только для животных, но и для человека.

Почему их боятся

Пчёлы-убийцы атакуют молниеносно и часто роем. Во время нападения они могут преследовать жертву до 8 часов подряд. Известны случаи нападений на фермерские хозяйства и домашних животных. Их яд токсичен: множественные укусы приводят к анафилактическому шоку, что может закончиться летально.

"Известны случаи, когда рой нападал не только на домашних животных, но и на фермерские хозяйства", — отмечают исследователи.

Как защититься от пчёл-убийц

Полностью исключить встречу с ними в регионах их обитания невозможно, но существуют меры предосторожности.

При атаке стоит искать укрытие в тени деревьев или кустарников.

Резкие движения и запахи лучше исключить: они раздражают насекомых.

Запах уксуса помогает отпугнуть рой.

При укусе нужно обработать место спиртом, пить больше воды и при склонности к аллергии принять антигистаминный препарат.

Африканизированные пчёлы стали примером того, как научный эксперимент может выйти за пределы лаборатории и изменить целые экосистемы. Они быстро вытесняют местных сородичей, создавая новые экологические балансы, где главную роль играет сила и агрессия. Для человека же встреча с ними остаётся одной из самых опасных в мире насекомых угроз.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.

