Милота с подвохом: новый тренд в домашних питомцах заканчивается истерикой у хозяев

Зоосфера

Мода на необычных питомцев уже давно вышла за рамки аквариумных рыбок или попугаев. Всё чаще в квартирах можно встретить хорьков — милых пушистых хищников с любопытным взглядом и бесконечной жаждой приключений. На фотографиях они выглядят словно игрушки, но в реальности способны превратить жизнь хозяев в череду сюрпризов. Справиться с этим зверьком вполне возможно, если быть готовым к его особенностям.

Домашний хорёк в квартире
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний хорёк в квартире

Как подготовить дом к появлению хорька

Прежде чем поселить зверька в квартире, стоит позаботиться о безопасности. Хорьки обожают исследовать пространство и обязательно проверят все щели, провода и полки. Они могут застрять в узком отверстии или столкнуть вазу, даже не заметив этого. Чтобы избежать неприятностей, лучше убрать хрупкие предметы, закрыть доступ к косметике, лекарствам и технике.

Клетка для хорька нужна, но только как "база". Она должна быть просторной, чистой, оборудованной поилкой, миской, лотком и спальным местом. Но держать зверька взаперти нельзя — хорьки крайне свободолюбивы и будут требовать перемещений по квартире днём и ночью.

Чистота — ещё один принципиальный момент. В клетке и на закреплённой территории должно быть идеально опрятно, иначе хорёк начнёт выражать протест, создавая хаос вокруг.

Секреты воспитания

Воспитать взрослого хорька практически невозможно: у него уже есть собственные привычки и характер. Поэтому оптимальный вариант — брать малыша в возрасте 1-2 месяцев. С ним придётся немало возиться: держать на руках, гладить, знакомить с лотком, оберегать от громких звуков и конфликтов с другими животными. Но результат порадует — зверёк вырастет дружелюбным и общительным.

Хорьки хорошо воспринимают систему поощрений и наказаний. Но корректировать действия нужно сразу: например, если хорёк сходил мимо лотка, его берут за шкирку и переносят на нужное место. А вот бить или щёлкать по носу категорически запрещено — это может не только травмировать животное, но и разрушить доверие.

Прогулки на поводке

Выгуливать хорька не обязательно, но полезно. Эти животные крайне энергичны и нуждаются в активности. Прогулки на поводке со шлейкой помогают выплеснуть энергию и укрепить здоровье. Главное — не отпускать зверька свободно: на улице он может увлечься запахами и исчезнуть.

Перед началом прогулок ветеринар обычно рекомендует сделать прививки от чумы плотоядных и бешенства, а также обработку от паразитов. Это обязательное условие безопасности.

Поведение в доме

В быту хорьки — существа ласковые, быстро привыкают к детям и другим питомцам. Но не стоит забывать: в душе они хищники. Иногда зверёк может внезапно укусить за ногу или руку — не со зла, а из-за врождённых повадок.

Есть и ещё одна черта — страсть к воровству. Хорьки любят прятать мелкие вещи: ключи, украшения, носки. Найти "схрон" бывает непросто, поэтому лучше заранее убирать ценные предметы подальше.

Уточнения

Ла́ски и хорьки (лат. Mustela) — род млекопитающих семейства куньих.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
