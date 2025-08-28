Животные готовятся заговорить: учёные уверены — вот кто ответит нам первым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Представьте, что мир легенд о докторе Дулиттле постепенно превращается в реальность. То, что ещё вчера казалось выдумкой или красивой метафорой, сегодня становится предметом научных исследований. Учёные на стыке биологии, лингвистики и искусственного интеллекта всё ближе подходят к расшифровке языка животных. И вопрос уже звучит иначе: не "возможно ли это", а "с кем первым человек сможет заговорить по-настоящему".

дельфин
Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain
дельфин

От хаоса к структуре

Много лет записи щелчков дельфинов или песен китов воспринимались как хаотичный шум, лишённый внутреннего порядка. Но технологии ИИ перевернули представление о животной коммуникации. Нейросети умеют анализировать гигантские массивы звуков и находить закономерности: устойчивые повторы, своеобразные "фонемы", ритмические структуры. В исследованиях кашалотов удалось выявить сотни комбинаций щелчков, образующих нечто похожее на алфавит. Более того, киты подстраивают темп сигналов, словно поддерживают беседу друг с другом.

У горбатых китов обнаружено, что их песни подчиняются правилам, напоминающим человеческую грамматику. Впервые в научном сообществе прозвучал термин "китовый язык" — не в переносном, а в прямом смысле.

За пределами человеческих стандартов

Главная проблема кроется в привычке сравнивать всё с человеком. Мы называем языком лишь ту систему, где есть грамматика, абстракции и словарный запас, похожий на наш. Всё остальное принято считать примитивными сигналами. Но реальность много богаче. Каракатицы, например, "разговаривают" не голосом, а щупальцами и окраской кожи. Учёные выделили у них минимум четыре осмысленных сигнала, которые срабатывают даже при просмотре видео. Это доказывает: язык не сводится к словам — это любая структурированная форма обмена информацией.

Контекст как недостающий элемент

Даже если алгоритм выделил повторяющуюся форму сигнала, остаётся главный вопрос: что она значит? Для этого нужен контекст. У орангутанов матери способны задерживать сигнал тревоги для малышей на десятки минут. Тон крика зависит от времени, прошедшего после встречи с хищником. Понять, предупреждает ли мать об опасности сейчас или напоминает о ней в прошлом, для исследователей невероятно трудно.

С морскими млекопитающими задача ещё сложнее. Их жизнь скрыта под толщей воды, где невозможно отследить каждый момент, сопровождающий конкретный звук. Без понимания окружения "слово" так и останется пустым набором колебаний.

Вероятные первые собеседники

Несмотря на сложности, у науки уже есть фавориты в гонке к диалогу.

  • Дельфины: их "свисты-имена" и сигналы тревоги изучаются десятилетиями. В заливе Сарасота собрана уникальная база по нескольким поколениям. Есть версия, что дельфины способны обсуждать друг друга, когда тот не слышит.
  • Киты: их преимущество — тысячи часов записей, богатейший материал для анализа нейросетями.
  • Птицы: социальные виды вроде соек и попугаев умеют обучаться новым звукам. Африканские серые попугаи уже доказали способность вести диалог в пределах усвоенного словаря.

Для чего это человечеству

Практическая польза очевидна. Если удастся понять китов, они смогут "рассказать" нам о здоровье океанов. Расшифровка языка птиц поможет лучше прогнозировать климатические изменения и миграции. Но есть и нечто более важное. Осознание того, что рядом живут существа со своими мыслями и эмоциями, может изменить сам подход к природе. Трудно относиться к животному только как к ресурсу, если слышишь в нём собеседника.

На границе эпохи

Сегодня человечество стоит на пороге исторического открытия. Первым нашим собеседником может стать дельфин, кит, птица или даже моллюск. Но подлинная революция произойдёт не в том, что скажут они, а в том, как изменится наше восприятие. Ведь настоящая цель — не только говорить, но и научиться слушать.

Уточнения

Учёные — специалисты в какой-либо научной области, внёсшие вклад в науку.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
