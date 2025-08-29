Океан готовит сюрприз: акулы теряют главное оружие выживания — природа рушит собственных стражей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Океаны меняются стремительнее, чем мы привыкли думать. Одним из малозаметных, но крайне опасных процессов является их постепенное закисление. Оно происходит из-за того, что вода активно поглощает углекислый газ из атмосферы, а его концентрация в последние десятилетия только растёт. На первый взгляд может показаться, что это влияет лишь на химию воды, но на самом деле последствия куда шире — от планктона до хищников верхнего уровня.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эксперимент с зубами акул

Чтобы наглядно показать, что происходит с организмами морских животных, группа исследователей провела необычный эксперимент. Они собрали 600 зубов чернопёрых рифовых акул и погрузили их в аквариумы с водой, имитирующей разные условия кислотности. Два месяца наблюдений принесли тревожные результаты: чем ниже был уровень pH, тем сильнее разрушались зубы. Появлялись трещины, поверхность становилась шероховатой, а корни подвергались коррозии.

Почему это важно

Зубы для акул — главный инструмент выживания. Они не только помогают охотиться, но и определяют место хищников в пищевой цепи. Да, у акул зубы регулярно обновляются, однако процесс требует энергии. В условиях повышенной кислотности затраты на восстановление возрастают, а значит, животные вынуждены расходовать больше ресурсов на поддержание здоровья, что ослабляет их в целом.

Угрозы для всей экосистемы

Снижение pH воды в океанах — процесс постепенный, но, как считают учёные, при сохранении нынешних темпов выбросов парниковых газов опасные уровни кислотности могут установиться уже к 2300 году. Это не только долгосрочная угроза для акул, но и фактор, способный пошатнуть баланс всей морской экосистемы. Ведь именно акулы контролируют численность многих видов рыб и беспозвоночных. Их ослабление или исчезновение приведёт к цепным реакциям, последствия которых предсказать сложно.

Скрытая уязвимость

Ранее внимание специалистов чаще было сосредоточено на кораллах и моллюсках, чьи кальциевые структуры первыми страдают от закисления воды. Однако недавние эксперименты показывают, что и у акул — символов силы океана — есть слабые места. Минерализованные ткани их зубов оказываются под угрозой, и это может изменить правила игры в океанских экосистемах.

Долгосрочные перспективы

Главный вывод учёных прост: закисление океана нельзя рассматривать как локальную проблему. Оно воздействует на фундаментальные механизмы выживания ключевых видов. И хотя акулы известны своей живучестью и способностью адаптироваться, цена адаптации в этом случае может оказаться слишком высокой.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
