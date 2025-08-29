Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы привыкли засыпать днём, чтобы восстановить силы? Именно эта привычка становится первым маркером скрытой угрозы
Автосалон превращается в театр: клиент приходит за одной машиной, а уезжает с другой и кредитом
Корни остаются голодными, даже если подкормок хватает: в чём главный враг урожая
Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги
Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии
Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году
Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Правила эргономики — и маленький санузел перестаёт быть проблемой: как создать удобное пространство

Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин

3:39
Зоосфера

Рыбалка в Мексиканском заливе давно стала для жителей южных штатов США настоящим образом жизни. Но даже самые опытные рыбаки редко сталкиваются с моментами, которые войдут в историю. Именно такое событие произошло в августе у берегов Алабамы, когда американец по имени Р. Фритц выловил гигантскую меч-рыбу весом почти четверть тонны. Этот трофей стал новым рекордом штата.

Рекордный улов у берегов Алабамы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Рекордный улов у берегов Алабамы

Начало экспедиции

Фритц вместе с пятью друзьями вышел в море из прибрежного городка Ориндж-Бич. Их главной целью был атлантический марлин — желанный трофей для многих любителей спортивной рыбалки. Однако первый день не принес того, на что рассчитывала команда: в сети и на снасти попадались лишь тунцы и несколько дельфинов. Несмотря на скромный улов, рыбаки не собирались сдаваться. План был прост: провести несколько дней в открытом море и по очереди дежурить у снастей.

Судьбоносная ночь

Ранним утром 14 августа, около четырёх часов, Р. Фритц услышал характерный щелчок катушки. Он сразу понял — на крючке не рядовой обитатель залива. Рыба показалась на поверхности, и её размеры потрясли даже бывалых рыбаков. По словам самого Фритца, она выглядела почти «доисторическим существом» — настолько массивным и мощным было её тело.

Четыре с половиной часа борьбы

Схватка оказалась изнурительной. На протяжении более чем четырёх часов Фритц сражался с рыбой, пока его друзья помогали удерживать снасти и поддерживали товарища. В какой-то момент казалось, что силы на исходе, но опыт и упорство взяли верх. Когда меч-рыба наконец ослабела, команда с невероятным трудом смогла поднять её на борт яхты.

Новый рекорд Алабамы

Вернувшись в порт, рыбаки взвесили добычу. Результат превзошёл все ожидания: вес составил 249,6 килограмма. Тем самым Фритц побил прежний рекорд штата, который держался несколько лет и равнялся 203,2 килограмма. Об этом достижении сообщило специализированное издание Outdoor Life.

Это событие важно

Для Алабамы рыбалка — не только хобби, но и часть культурной традиции. Рекорды фиксируются официально, а имена рекордсменов заносятся в историю штата. Такой улов — редкость даже для богатых вод Мексиканского залива, где встречаются самые разные виды крупных рыб. Подобные события вдохновляют рыболовов по всему региону и подогревают интерес к спортивной рыбалке.

Атмосфера дружбы и азарта

Важную роль в успехе сыграла командная работа. Хотя снасть держал Фритц, без помощи друзей вытащить гигантскую рыбу было бы невозможно. Именно сплочённость и поддержка сделали этот подвиг реальностью. Для участников экспедиции улов стал не только рекордом, но и незабываемым общим приключением, о котором они будут рассказывать ещё много лет.

Улов, который войдёт в легенды

История Фритца показывает, что даже в наше время, когда многое измерено и зафиксировано, природа всё ещё способна удивлять. Меч-рыба, выловленная у берегов Ориндж-Бич, станет символом упорства, азарта и человеческой мечты о встрече с чем-то по-настоящему великим.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi
Красота и стиль
Гольфы стали главным аксессуаром осени 2025 на подиумах Miu Miu и Fendi Аудио 
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Еда и рецепты
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом Аудио 
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Красота и стиль
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Погоня в небе: Су-35 рассекретил американский Poseidon с новым глазом-шпионом
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Крах амбиций российского конкурента SpaceX? Компанию SR Space погубили долги
Вулканическая активность в Кампи Флегрей: что скрывает морское дно у берегов Италии
Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин
Туристы выбирают новые острова: как изменился туристический сезон на Кикладах в этом году
Стальная леди бьёт все рекорды: 92 года, 11 титулов чемпиона мира и секрет ее энергии
Не хуже, чем в греческом ресторане: раскройте секрет идеальной запеканки из баклажанов
Правила эргономики — и маленький санузел перестаёт быть проблемой: как создать удобное пространство
Что наносить на лицо при акне: список самых эффективных масок
Екатерину Гордон обвинили в интимной близости с миллионером Романом Товстиком
Apple готовит чистку: какие гаджеты пропадут из магазинов этой осенью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.