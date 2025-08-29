Монстр на крючке: рыбаки вытащили на борт четверть тонны из глубин — океан напоминает, кто хозяин

3:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Рыбалка в Мексиканском заливе давно стала для жителей южных штатов США настоящим образом жизни. Но даже самые опытные рыбаки редко сталкиваются с моментами, которые войдут в историю. Именно такое событие произошло в августе у берегов Алабамы, когда американец по имени Р. Фритц выловил гигантскую меч-рыбу весом почти четверть тонны. Этот трофей стал новым рекордом штата.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Рекордный улов у берегов Алабамы

Начало экспедиции

Фритц вместе с пятью друзьями вышел в море из прибрежного городка Ориндж-Бич. Их главной целью был атлантический марлин — желанный трофей для многих любителей спортивной рыбалки. Однако первый день не принес того, на что рассчитывала команда: в сети и на снасти попадались лишь тунцы и несколько дельфинов. Несмотря на скромный улов, рыбаки не собирались сдаваться. План был прост: провести несколько дней в открытом море и по очереди дежурить у снастей.

Судьбоносная ночь

Ранним утром 14 августа, около четырёх часов, Р. Фритц услышал характерный щелчок катушки. Он сразу понял — на крючке не рядовой обитатель залива. Рыба показалась на поверхности, и её размеры потрясли даже бывалых рыбаков. По словам самого Фритца, она выглядела почти «доисторическим существом» — настолько массивным и мощным было её тело.

Четыре с половиной часа борьбы

Схватка оказалась изнурительной. На протяжении более чем четырёх часов Фритц сражался с рыбой, пока его друзья помогали удерживать снасти и поддерживали товарища. В какой-то момент казалось, что силы на исходе, но опыт и упорство взяли верх. Когда меч-рыба наконец ослабела, команда с невероятным трудом смогла поднять её на борт яхты.

Новый рекорд Алабамы

Вернувшись в порт, рыбаки взвесили добычу. Результат превзошёл все ожидания: вес составил 249,6 килограмма. Тем самым Фритц побил прежний рекорд штата, который держался несколько лет и равнялся 203,2 килограмма. Об этом достижении сообщило специализированное издание Outdoor Life.

Это событие важно

Для Алабамы рыбалка — не только хобби, но и часть культурной традиции. Рекорды фиксируются официально, а имена рекордсменов заносятся в историю штата. Такой улов — редкость даже для богатых вод Мексиканского залива, где встречаются самые разные виды крупных рыб. Подобные события вдохновляют рыболовов по всему региону и подогревают интерес к спортивной рыбалке.

Атмосфера дружбы и азарта

Важную роль в успехе сыграла командная работа. Хотя снасть держал Фритц, без помощи друзей вытащить гигантскую рыбу было бы невозможно. Именно сплочённость и поддержка сделали этот подвиг реальностью. Для участников экспедиции улов стал не только рекордом, но и незабываемым общим приключением, о котором они будут рассказывать ещё много лет.

Улов, который войдёт в легенды

История Фритца показывает, что даже в наше время, когда многое измерено и зафиксировано, природа всё ещё способна удивлять. Меч-рыба, выловленная у берегов Ориндж-Бич, станет символом упорства, азарта и человеческой мечты о встрече с чем-то по-настоящему великим.

Уточнения

Океа́н — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана.

