Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розы мстят: одна ошибка садоводов лишает их второго цветения
Последняя воля Щедрина: кто получил дом композитора в Литве вместо родственников
Ученые обнаружили супербактерии в сточных водах самолетов: что это значит для нас
Комары с тропиков опаснее, чем мы думали: летний вирус уже в России — эпидемия на подходе
Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки
Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа
Забудьте о привычной заправке: секрет, который сделает винегрет непревзойдённым
Не так всё просто: что ждет поклонников Audi A7 и S7 в ближайшие годы
Вся страна узнает о жизни чемпиона: как проходили съёмки роликов Овечкина и его семьи

Смартфонная слепота: новая эпидемия, которая превращает прогулку с собакой в опасность

1:58
Зоосфера

Многие владельцы собак во время прогулки держат поводок в одной руке, а в другой — смартфон. На первый взгляд это удобно: можно и с питомцем выйти, и параллельно почитать новости или ответить на сообщения. Но такая привычка несёт больше минусов, чем пользы.

Прогулка с собакой
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прогулка с собакой

Почему смартфон мешает выгулу

Собака не успевает "по своим делам"

Когда хозяин сосредоточен на экране, он идёт своим шагом, не замечая, что питомец хочет остановиться. В итоге собака тянется к запахам, пытается выбрать место, но человек её буквально тащит дальше. Для животного это превращается в стресс и мешает нормальному выгулу.

Риск для прохожих

Засмотревшись в телефон, владелец может не заметить, что собака пересекла тротуар. Поводок натягивается поперёк дороги и становится препятствием для других людей. Такая ситуация нередко приводит к неловким, а иногда и опасным инцидентам.

Опасность для самой собаки

Когда внимание приковано к экрану, хозяин не успевает заметить, что питомец поднял что-то с земли. Своевременно скомандовать "Фу!" в такой момент крайне важно, ведь подобные находки могут быть опасны для здоровья.

Потеря радости от прогулки

Иногда люди жалуются, что выгул стал для них рутиной и в тягость. Но причина часто кроется в том, что прогулка совмещается с "сидением" в телефоне. В результате человек не замечает ни поведения питомца, ни окружающего мира.

Как сделать выгул приятнее

Оставьте смартфон в кармане хотя бы на время. Сосредоточьтесь на собаке: понаблюдайте, как она изучает запахи, посмотрите на её реакцию на других животных. Попробуйте сами вдохнуть свежий воздух, отметить детали природы или архитектуры вокруг. Такой подход сделает прогулку не обязанностью, а возможностью перезагрузиться.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Новости спорта
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Босфор не прощает ошибок: история победы и тайны исчезновения россиянина на воде
Последние материалы
Дом сверкает за 15 минут: удивительно простые трюки для безупречной уборки
Китай наращивает аппетит: Газпром готовится к рекордному увеличению поставок газа
Вся страна узнает о жизни чемпиона: как проходили съёмки роликов Овечкина и его семьи
Забудьте о привычной заправке: секрет, который сделает винегрет непревзойдённым
Не так всё просто: что ждет поклонников Audi A7 и S7 в ближайшие годы
Это лекарство от вздутия живота есть у каждого на кухне, только не все об этом знают
Удиви и восхити: как носить самую странную куртку осени 2025, чтобы быть в тренде
Куклы с ChatGPT заменят внуков: как в Корее помогают одиноким старикам
Предсказание катастрофы в манге подорвало туризм в Японии? Как курорты оправляются от удара
Эта частая привычка есть у 90% пар, и она реально разрушает семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.