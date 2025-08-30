От милого пушистика до монстра: как неправильное воспитание калечит характер кота навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Когда в доме появляется котёнок, вместе с радостью приходит и множество забот. Нужно наладить питание, выбрать место для сна, приучить малыша к лотку и, конечно, понять, как корректировать его поведение. Наказывать животное криком или физической силой категорически нельзя — это лишь вызовет страх и недоверие. Существуют только два безопасных и действенных метода воспитания.

Котенок
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котенок

Игнорирование

Этот способ лучше всего подходит для котят, которые тянутся к общению и вниманию.

Представим ситуацию: во время игры котёнок слишком увлёкся и больно укусил хозяина. В таком случае нужно сразу прекратить взаимодействие — убрать руки, встать и заняться другими делами. Через некоторое время питомец поймёт, что грубое поведение приводит к прекращению игры, а значит, если он хочет продолжать веселиться, нужно действовать мягко.

Наказание "по-кошачьи"

Иногда маленькие питомцы начинают проверять границы и вести себя вызывающе — шипят, пытаются доминировать или не поддаются правилам. В таких случаях можно использовать метод, который напоминает поведение кошки-мамы.

Осторожно возьмите котёнка за холку и слегка прижмите к полу. Держать нужно ровно до того момента, пока он не перестанет вырываться и не успокоится. Это сигнал животному, что "старший" в семье определяет правила, а котёнок должен признать своё место в иерархии.

Важные нюансы

  • Этот метод категорически нельзя применять к питомцам, которые и так демонстрируют послушание и подчинение.
  • Всегда действуйте мягко и аккуратно, чтобы не причинить малышу боли.
  • Главное — последовательность. Если один раз разрешать кусаться, а в другой — наказывать, котёнок запутается и не усвоит правила.

Правильное воспитание строится не на страхе, а на уважении и доверии. Если быть терпеливым и последовательным, котёнок быстро научится правилам и вырастет в дружелюбного и уравновешенного кота.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
