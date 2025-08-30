У собаки есть свой любимчик в семье: как понять, кого она на самом деле выбрала главным

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:00
Зоосфера

Собаки, несмотря на общительность и любовь к семье, обычно выделяют для себя одного "главного" человека. Но определить, кто именно занимает эту роль, не всегда просто.

собака выбирает хозяина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
собака выбирает хозяина

Многие думают, что питомец выбирает хозяином того, с кем проводит больше всего времени. На деле всё не так однозначно: иногда "вожаком" оказывается тот, кто реже других бывает дома. Для собаки важнее не частота контактов, а то, как человек себя ведёт, какую роль занимает в жизни животного и насколько оно чувствует от него уверенность и защиту.

Как понять, кого собака считает хозяином

Есть несколько признаков, по которым можно распознать, кого пёс выделяет среди остальных членов семьи. Один из самых заметных — взгляд.

Преданный взгляд

Питомец по-особенному смотрит только на "своего" человека. Этот взгляд отличается мягкостью и доверием. С другими людьми собака обычно старается избегать длительного зрительного контакта.

Игровой тест

Чтобы проверить, достаточно устроить небольшой эксперимент. Пусть каждый из членов семьи по очереди поиграет с собакой. На кого она посмотрит с любовью и преданностью — того и считает хозяином.

Тест со взглядом в глаза

Есть и более быстрый способ, хотя он может быть неприятен питомцу. Нужно прямо посмотреть животному в глаза. Если собака выдерживает взгляд и не отворачивается, значит, рядом именно её хозяин. Если же она начинает отводить глаза, значит, этот человек не является для неё главным.

Что влияет на выбор "вожака"

Собаки инстинктивно тянутся к тем, кто для них наиболее надёжен. Это может быть человек, который проявляет уверенность, устанавливает правила, но при этом заботится и создаёт ощущение безопасности. Именно такие качества для животного важнее, чем количество совместного времени.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
