Гадюки перестали бояться городов: чёрную ядовитую змею поймали уже в центре мегаполиса

Житель Новосибирска недавно столкнулся с ядовитой змеёй прямо возле Колыванского шоссе. Мужчина поймал чёрную гадюку руками, снял происходящее на видео и после отпустил её в траву. История вызвала оживлённое обсуждение: действительно ли в городской черте можно встретить опасных змей?
По словам специалиста "Центра реабилитации диких животных" Алисы Богомоловой, такие случаи не редкость:
"Колыванское шоссе — это достаточно далеко от города. Два-три года назад я в центре Академгородка отлавливала гадюк. Это вполне реально", — сказала она.
Эксперт отмечает, что "недалеко от Колыванского шоссе" может означать участок в пределах километра. Для диких животных, в том числе гадюк, такие условия подходят идеально. Здесь есть и укрытия, и достаточное количество пищи.
Хотя гадюки чаще встречаются в лесных массивах, болотистых зонах и на опушках, полностью исключить их появление в городе нельзя.
"Я отлавливала ужей в районе площади Кирова и на правом берегу в районе улицы Жуковского", — рассказала Алиса Богомолова.
Таким образом, вероятность встретить змею существует даже посреди мегаполиса, особенно если поблизости есть парки, пустыри или заросшие территории.
Гадюка — единственная ядовитая змея, которая встречается в Новосибирской области. Её укус неприятен и может быть опасен для детей, пожилых людей и аллергиков. Впрочем, эти змеи редко нападают первыми: они стараются избегать человека и кусают только при угрозе.
Чтобы снизить риск встречи с ними, стоит придерживаться простых правил:
Если всё же случилась встреча в городе, лучше всего позвонить в МЧС или обратиться в "Центр реабилитации диких животных".
Шанс встретить змею в центре Новосибирска невелик, но на окраинах, вблизи леса или дачных массивов — вполне возможен. Летом и в начале осени вероятность возрастает, так как змеи активнее ищут пищу и места для согревания, сообщает Om1 Новосибирск.
Обыкновенная гадюка (лат. Vipera berus) — вид ядовитых змей рода настоящих гадюк семейства гадюковых, часто встречающийся в Европе и Азии.
