Думаете, это простой питомец? Почему уход за крысой на самом деле сложнее, чем за кошкой

Крысы — удивительно умные и дружелюбные животные, которые быстро привязываются к человеку. Но, решив завести такого питомца, важно понимать: их жизнь сравнительно коротка. Поэтому задача хозяина — подарить любимцу максимум заботы и создать условия, которые помогут прожить дольше и счастливее.

Сколько живут крысы

Средняя продолжительность жизни домашних крыс — около двух лет. Иногда здоровые особи доживают до трёх лет, но это скорее редкость. Породы дамбо, рекс и фазз обычно живут дольше, чем, например, крысы-сфинксы. Последние особенно уязвимы и редко достигают даже года: их жизнь часто ограничивается промежутком от 6 до 12 месяцев.

Что влияет на долголетие

На продолжительность жизни крыс воздействует множество факторов: наследственность, заболевания, образ жизни, питание и даже стресс. Задача хозяина — контролировать те моменты, которые зависят от ухода.

Как увеличить срок жизни питомца

Выбирайте ответственно. Приобретайте крысу у проверенного заводчика, где следят за здоровьем животных и исключают передачу генетических проблем.

Приобретайте крысу у проверенного заводчика, где следят за здоровьем животных и исключают передачу генетических проблем. Обеспечьте комфортное жилище. Просторная клетка с лестницами, туннелями и местом для копания помогает крысе оставаться активной и поддерживать здоровье. Скучные и тесные условия ускоряют развитие болезней.

Просторная клетка с лестницами, туннелями и местом для копания помогает крысе оставаться активной и поддерживать здоровье. Скучные и тесные условия ускоряют развитие болезней. Следите за чистотой. Регулярная уборка и безопасный наполнитель (лучше бумажный) защищают от аммиака и вредных испарений. Древесина хвойных пород или табачный дым крайне вредны для дыхания крыс.

Регулярная уборка и безопасный наполнитель (лучше бумажный) защищают от аммиака и вредных испарений. Древесина хвойных пород или табачный дым крайне вредны для дыхания крыс. Правильное питание. Сбалансированный рацион, дополненный полезными лакомствами и витаминами, поддерживает иммунитет.

Сбалансированный рацион, дополненный полезными лакомствами и витаминами, поддерживает иммунитет. Меньше стресса. Крысы — социальные животные. Им необходим контакт с хозяином и, по возможности, сородичами. Спокойная обстановка, сон и внимание продлевают жизнь.

Создавая условия, максимально приближенные к естественным, и окружая питомца заботой, можно подарить ему больше счастливых лет рядом с человеком.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

