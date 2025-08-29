Ваша привычка медленно убивает собаку: почему пассивное курение для неё смертельно опасно

Многие люди знают о вреде пассивного курения для человека, но далеко не все задумываются о том, что под удар попадают и их домашние животные. Особенно это касается собак, которые ежедневно находятся рядом с хозяином и вдыхают табачный дым или пары вейпов.
По словам главы Российской кинологической федерации Владимира Голубева, питомцы получают вред не меньше, чем сами курильщики:
"Питомцы, чьи хозяева систематически курят в их присутствии, оказываются под воздействием вредных веществ точно так же, как и сами курильщики", — отметил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
В случае с вейпами ситуация не лучше. Жидкости для электронных сигарет содержат пропиленгликоль, при разложении которого образуются токсичные вещества — формальдегид и акролеин.
Особую опасность представляют смеси с психоактивными добавками: питомец может потерять активность, стать апатичным и вялым.
Опасность таится не только в самих парах. Собака может случайно разгрызть вейп или его картридж. Попавшая внутрь жидкость действует как сильный яд. Для питомца токсичной дозой считается всего от 20 до 100 мг вещества — смертельная доза напрямую зависит от веса животного.
Если в доме есть собака, категорически нельзя курить рядом с ней — будь то сигарета или электронное устройство. Ещё более важно не оставлять вейпы и жидкости в доступных местах, ведь даже небольшое количество может привести к тяжёлому отравлению.
Пропиле́нглико́ль — бесцветная вязкая жидкость со слабым характерным запахом, сладковатым вкусом, обладающая гигроскопическими свойствами, двухатомный спирт (гликоль).
