Ваша привычка медленно убивает собаку: почему пассивное курение для неё смертельно опасно

2:10
Зоосфера

Многие люди знают о вреде пассивного курения для человека, но далеко не все задумываются о том, что под удар попадают и их домашние животные. Особенно это касается собак, которые ежедневно находятся рядом с хозяином и вдыхают табачный дым или пары вейпов.

Собака на мосту
Фото: Facebook by Greater Wellington, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака на мосту

Чем опасен дым и пар для собак

По словам главы Российской кинологической федерации Владимира Голубева, питомцы получают вред не меньше, чем сами курильщики:

"Питомцы, чьи хозяева систематически курят в их присутствии, оказываются под воздействием вредных веществ точно так же, как и сами курильщики", — отметил глава Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

В случае с вейпами ситуация не лучше. Жидкости для электронных сигарет содержат пропиленгликоль, при разложении которого образуются токсичные вещества — формальдегид и акролеин.

Влияние на здоровье питомца

  • Резкие запахи ароматизаторов раздражают дыхательную систему, вызывают кашель, одышку и могут привести к болезням лёгких.
  • У животных с аллергией или хроническими заболеваниями дыхательных путей последствия становятся ещё тяжелее.
  • Даже при пассивном вдыхании собака получает до 70 % вредных веществ.

Особую опасность представляют смеси с психоактивными добавками: питомец может потерять активность, стать апатичным и вялым.

Риск от устройств

Опасность таится не только в самих парах. Собака может случайно разгрызть вейп или его картридж. Попавшая внутрь жидкость действует как сильный яд. Для питомца токсичной дозой считается всего от 20 до 100 мг вещества — смертельная доза напрямую зависит от веса животного.

Что должен помнить владелец

Если в доме есть собака, категорически нельзя курить рядом с ней — будь то сигарета или электронное устройство. Ещё более важно не оставлять вейпы и жидкости в доступных местах, ведь даже небольшое количество может привести к тяжёлому отравлению.

Уточнения

Пропиле́нглико́ль — бесцветная вязкая жидкость со слабым характерным запахом, сладковатым вкусом, обладающая гигроскопическими свойствами, двухатомный спирт (гликоль).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
