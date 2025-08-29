Загадка сна на полу: почему кошки демонстративно игнорируют мягкие кроватки

Многие владельцы удивляются, когда их питомцы игнорируют уютные и мягкие лежанки, выбирая для сна… обычный пол. На первый взгляд такое поведение кажется странным, ведь человеку трудно представить отдых на твёрдой поверхности. Но для кошек у этого выбора есть вполне логичные объяснения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка выгибает спину

Холодная поверхность

Чаще всего мурлыки начинают спать на полу именно в жаркое время года. Плитка или паркет остаются прохладными даже в сильную жару, а значит, помогают животному регулировать температуру тела. Для кошки это естественный способ справляться с духотой и перегревом.

Привычка и осторожность

Не все питомцы сразу принимают новые предметы в доме. Лежанка для кошки — это чужой объект, к которому нужно привыкнуть. Некоторым животным требуется время, чтобы почувствовать себя в безопасности и начать пользоваться новым местом для сна.

Неприятный опыт

Если кот привык спать рядом с хозяином, но внезапно стал отдавать предпочтение полу, возможно, когда-то произошёл случайный "инцидент". Человек мог во сне нечаянно столкнуть питомца, и тот решил выбрать более безопасное место для отдыха.

Простое удобство

Иногда причина банальна: кошке просто удобнее лежать на твёрдой поверхности. В отличие от людей, они умеют находить комфорт в самых неожиданных местах — будь то угол пола, коврик или подоконник.

Таким образом, выбор пола вместо лежанки не всегда означает проблему. Чаще всего это вопрос привычек, температуры или случайных обстоятельств. А спустя время питомец вполне может снова вернуться к мягкой "кроватке".

