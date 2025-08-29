Ваш кот внезапно встал на задние лапы: раскрыто значение этой загадочной и смешной позы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:05
Зоосфера

Кошки поражают хозяев не только своим характером, но и необычными повадками. Многие позы питомцев привычны и узнаваемы: свернувшийся "клубком", растянувшийся "на боку" или "на спине". Но есть одна редкая и особенно смешная поза — "столбик".

Кошка в позе столбик
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка в позе столбик

Что такое поза "столбик"

В этом положении кошка встаёт на задние лапы, а передние свешивает вниз, словно руки. Картина настолько неожиданная, что большинство людей реагируют одинаково — удивлением и смехом. Увидеть питомца в таком виде удаётся далеко не каждому, ведь кошки принимают эту позу крайне редко.

Интерес и любопытство

Чаще всего мурлыка становится "столбиком", когда что-то привлекает её внимание. Она может услышать необычный звук, заметить движение или почувствовать запах. При этом глаза широко раскрыты, а уши настороженно торчат вверх.

Сильное удивление

Иногда кот принимает вертикальное положение не из любопытства, а от неожиданности. Резкий звук или странный предмет способны настолько озадачить животное, что оно встаёт на задние лапы, словно пытаясь лучше понять происходящее.

Желание рассмотреть объект

Бывает и так, что поза "столбик" связана с простой необходимостью "увидеть больше". Если с уровня пола коту не хватает обзора, он может приподняться, чтобы разглядеть предмет за препятствием. Это похоже на то, как человек становится на цыпочки, чтобы выглянуть из-за толпы или заглянуть за высокую полку.

Несколько причин сразу

Стоит учитывать, что у кошки может совпасть сразу несколько факторов: удивление, интерес и желание рассмотреть что-то поближе. Именно поэтому точную причину такого поведения иногда невозможно определить.

Какая бы ни была мотивация, поза "столбик" остаётся одной из самых редких и забавных привычек пушистых питомцев, благодаря которой хозяева получают очередную порцию улыбок и восхищения.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
