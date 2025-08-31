Маленький друг с большими проблемами: что чаще всего губит волнистых попугайчиков

Волнистый попугайчик — одна из самых популярных домашних птиц в мире. Яркое оперение, веселое щебетание и дружелюбный характер делают его любимцем семей. Но завести такую птицу — значит не только любоваться ею, но и обеспечить подходящие условия, правильное питание и заботу о здоровье.
Эти попугайчики крайне социальные, поэтому содержать их лучше парой. Для двух птиц понадобится просторная клетка размером не менее одного квадратного метра. Внутри обязательно должны быть поилка, кормушка, ванночка для купания и несколько насестов, равномерно распределённых по клетке.
Чтобы питомцы не скучали, стоит добавить игрушки: колокольчики, лесенки, качели. Подстилку необходимо менять минимум раз в неделю, а клетку регулярно дезинфицировать.
Волнистый попугайчик весит в среднем 20-40 г и достигает длины до 25 см. Чаще всего встречаются два варианта окраса: зелёно-жёлтый или сине-белый с тёмным рисунком на крыльях и шее. Селекция позволила вывести и другие окрасы — от полностью белого до жёлтого.
Характер у этих птиц общительный и миролюбивый. Они быстро привыкают к хозяину, могут подражать звукам и даже произносить простые слова.
Рацион волнистого попугайчика состоит из смеси семян и свежих овощей и фруктов. Подойдут яблоки, морковь, шпинат, эндивий, киви. Источником кальция служит минеральный камень или кость каракатицы. Из семян птицы любят лен, кунжут, кукурузу, семена тыквы. Допустимы орехи (например, арахис), но в ограниченном количестве.
Важно помнить: авокадо, шоколад, солёные и жирные продукты для попугаев опасны.
В среднем волнистый попугайчик живёт 12-15 лет. Чтобы питомец радовал вас долгие годы, нужно обеспечить ему сбалансированный рацион, чистую клетку и защиту от сквозняков.
Птицы подвержены некоторым заболеваниям: чесотке, микозам, сальмонеллёзу. Первые признаки недомогания — вялость, потеря аппетита, снижение активности и интереса к общению. В таких случаях важно своевременно показать птицу ветеринару.
Волнистый попугайчик — это маленький, но удивительно жизнерадостный компаньон. При должной заботе и внимании он станет не просто украшением дома, а настоящим членом семьи.
Волни́стый попуга́йчик (лат. Melopsittacus undulatus) — вид птиц из семейства Psittaculidae, единственный в одноимённом роде.
