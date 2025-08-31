Маленький друг с большими проблемами: что чаще всего губит волнистых попугайчиков

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:47
Зоосфера

Волнистый попугайчик — одна из самых популярных домашних птиц в мире. Яркое оперение, веселое щебетание и дружелюбный характер делают его любимцем семей. Но завести такую птицу — значит не только любоваться ею, но и обеспечить подходящие условия, правильное питание и заботу о здоровье.

Волнистый попугай
Фото: Wikipedia by Josh Berglund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Волнистый попугай

Среда обитания

Эти попугайчики крайне социальные, поэтому содержать их лучше парой. Для двух птиц понадобится просторная клетка размером не менее одного квадратного метра. Внутри обязательно должны быть поилка, кормушка, ванночка для купания и несколько насестов, равномерно распределённых по клетке.

Чтобы питомцы не скучали, стоит добавить игрушки: колокольчики, лесенки, качели. Подстилку необходимо менять минимум раз в неделю, а клетку регулярно дезинфицировать.

Внешний вид

Волнистый попугайчик весит в среднем 20-40 г и достигает длины до 25 см. Чаще всего встречаются два варианта окраса: зелёно-жёлтый или сине-белый с тёмным рисунком на крыльях и шее. Селекция позволила вывести и другие окрасы — от полностью белого до жёлтого.

Характер у этих птиц общительный и миролюбивый. Они быстро привыкают к хозяину, могут подражать звукам и даже произносить простые слова.

Питание

Рацион волнистого попугайчика состоит из смеси семян и свежих овощей и фруктов. Подойдут яблоки, морковь, шпинат, эндивий, киви. Источником кальция служит минеральный камень или кость каракатицы. Из семян птицы любят лен, кунжут, кукурузу, семена тыквы. Допустимы орехи (например, арахис), но в ограниченном количестве.

Важно помнить: авокадо, шоколад, солёные и жирные продукты для попугаев опасны.

Здоровье и продолжительность жизни

В среднем волнистый попугайчик живёт 12-15 лет. Чтобы питомец радовал вас долгие годы, нужно обеспечить ему сбалансированный рацион, чистую клетку и защиту от сквозняков.

Птицы подвержены некоторым заболеваниям: чесотке, микозам, сальмонеллёзу. Первые признаки недомогания — вялость, потеря аппетита, снижение активности и интереса к общению. В таких случаях важно своевременно показать птицу ветеринару.

Волнистый попугайчик — это маленький, но удивительно жизнерадостный компаньон. При должной заботе и внимании он станет не просто украшением дома, а настоящим членом семьи.

Уточнения

Волни́стый попуга́йчик (лат. Melopsittacus undulatus) — вид птиц из семейства Psittaculidae, единственный в одноимённом роде.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
