Собака сбегает при каждой возможности: сигнал, который нельзя игнорировать

Побеги у собак — довольно частая проблема, с которой сталкиваются многие владельцы. Иногда питомец возвращается сам, иногда приходится искать его часами. Важно понимать: такие ситуации нельзя оставлять без внимания, ведь за ними стоят причины, требующие решения.

Почему собака убегает

Чтобы предотвратить побег, нужно разобраться в мотивах животного. Чаще всего они связаны с:

• поиском партнёра в период течки;

• скукой или тоской из-за долгого отсутствия хозяина;

• избыточной энергией и гиперактивностью;

• страхом или стрессом;

• чувством голода.

Даже пожилые собаки, обычно спокойные, иногда проявляют склонность к внезапным уходам.

Есть ли породы-беглецы

Теоретически каждая собака может убежать, но статистика показывает: у некоторых пород это случается чаще. Склонность к побегам отмечают у лабрадоров, бордер-колли, джек-рассел-терьеров, немецких овчарок и хаски. В основном это активные, энергичные собаки, которым требуется много движения и внимания.

Как предотвратить побег

Методы зависят от характера животного и условий его жизни:

установить прочный забор или ворота достаточной высоты;

использовать специальные ошейники, ограничивающие перемещение за пределы территории;

применять безопасные репелленты, отпугивающие от определённых мест;

обратиться к кинологу или бихевиористу, если побеги связаны с поведением.

Важные меры безопасности — чипирование, жетон с именем и контактами владельца, а также татуировка. Эти способы увеличивают шансы быстро вернуть питомца. Стерилизация также снижает риск побегов, вызванных половым влечением.

Нужно ли наказывать собаку

Наказывать питомца за побег бессмысленно. Он не поймёт, за что получил выговор, и, наоборот, может повторить попытку. Когда собака вернулась домой, важно не выражать злость, а выяснить причину её поведения.

Лучший подход — уделять больше времени общению, играм и тренировкам. Собаку нужно научить спокойно переносить одиночество, а также следить, чтобы она получала достаточно пищи и физической активности.

Главное — забота и внимание

Побег собаки — это сигнал о том, что в её жизни есть нехватка чего-то важного: общения, движения, безопасности или стабильности. Заботливый хозяин, который вовремя заметит проблему и предложит решение, сведёт риск повторных ситуаций к минимуму.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

