Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Домашний Киндер Кантри: в два раза меньше калорий и в три раза больше удовольствия
Дензел Вашингтон отказался от кино: двукратный оскароносец не смотрит даже свои фильмы
Жидкие Соломоновичи везде: Цыганова взорвалась из-за возвращения Гусмана на российское ТВ
Щелчки холодильника ночью: тайный код или предупреждение о поломке
Миллиарды невидимых помощников: кто реально отвечает за здоровье кожи
Семена, которые стоит бросить в землю сейчас, чтобы зима не осталась голой
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
ГОСТ разрешает пластик — но только с маркировкой: когда на АЗС наливают, а когда разворачивают
Домашний фитнес против лишнего веса: упражнения, которые сжигают жир мгновенно

Собака сбегает при каждой возможности: сигнал, который нельзя игнорировать

2:42
Зоосфера

Побеги у собак — довольно частая проблема, с которой сталкиваются многие владельцы. Иногда питомец возвращается сам, иногда приходится искать его часами. Важно понимать: такие ситуации нельзя оставлять без внимания, ведь за ними стоят причины, требующие решения.

Собака
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Почему собака убегает

Чтобы предотвратить побег, нужно разобраться в мотивах животного. Чаще всего они связаны с:
• поиском партнёра в период течки;
• скукой или тоской из-за долгого отсутствия хозяина;
• избыточной энергией и гиперактивностью;
• страхом или стрессом;
• чувством голода.

Даже пожилые собаки, обычно спокойные, иногда проявляют склонность к внезапным уходам.

Есть ли породы-беглецы

Теоретически каждая собака может убежать, но статистика показывает: у некоторых пород это случается чаще. Склонность к побегам отмечают у лабрадоров, бордер-колли, джек-рассел-терьеров, немецких овчарок и хаски. В основном это активные, энергичные собаки, которым требуется много движения и внимания.

Как предотвратить побег

Методы зависят от характера животного и условий его жизни:

  • установить прочный забор или ворота достаточной высоты;

  • использовать специальные ошейники, ограничивающие перемещение за пределы территории;

  • применять безопасные репелленты, отпугивающие от определённых мест;

  • обратиться к кинологу или бихевиористу, если побеги связаны с поведением.

Важные меры безопасности — чипирование, жетон с именем и контактами владельца, а также татуировка. Эти способы увеличивают шансы быстро вернуть питомца. Стерилизация также снижает риск побегов, вызванных половым влечением.

Нужно ли наказывать собаку

Наказывать питомца за побег бессмысленно. Он не поймёт, за что получил выговор, и, наоборот, может повторить попытку. Когда собака вернулась домой, важно не выражать злость, а выяснить причину её поведения.

Лучший подход — уделять больше времени общению, играм и тренировкам. Собаку нужно научить спокойно переносить одиночество, а также следить, чтобы она получала достаточно пищи и физической активности.

Главное — забота и внимание

Побег собаки — это сигнал о том, что в её жизни есть нехватка чего-то важного: общения, движения, безопасности или стабильности. Заботливый хозяин, который вовремя заметит проблему и предложит решение, сведёт риск повторных ситуаций к минимуму.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Наука и техника
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря Аудио 
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод
Садоводство, цветоводство
Один натуральный приём в сентябре — и летом кусты жимолости ломятся от ягод Аудио 
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Домашний Киндер Кантри: в два раза меньше калорий и в три раза больше удовольствия
Дензел Вашингтон отказался от кино: двукратный оскароносец не смотрит даже свои фильмы
Жидкие Соломоновичи везде: Цыганова взорвалась из-за возвращения Гусмана на российское ТВ
Щелчки холодильника ночью: тайный код или предупреждение о поломке
Миллиарды невидимых помощников: кто реально отвечает за здоровье кожи
Собака сбегает при каждой возможности: сигнал, который нельзя игнорировать
Семена, которые стоит бросить в землю сейчас, чтобы зима не осталась голой
Поколение Z терпит финансовый крах: кредитные карты, аренда и долги
ГОСТ разрешает пластик — но только с маркировкой: когда на АЗС наливают, а когда разворачивают
Домашний фитнес против лишнего веса: упражнения, которые сжигают жир мгновенно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.