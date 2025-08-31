Кошка дерёт диван? Один неожиданный трюк решит проблему навсегда

Кошки нередко доставляют хлопоты хозяевам: сбивают цветы, царапают мебель или оставляют "метки" в неположенных местах. Но стоит ли их наказывать и понимают ли они вообще смысл наказания?

Понимают ли кошки наказание

По словам ветеринара Хлои Лакруа, кошка не различает понятия "хорошо" и "плохо" так, как это делает человек. Все её действия продиктованы инстинктами. Поэтому наказания в привычном для нас понимании бессмысленны — животное не поймёт, за что его наказали.

"Кошка не делает глупостей. Она следует своим инстинктам. Наказания только травмируют животное", — отметила ветеринар Хлоя Лакруа.

Чего нельзя делать

Классические методы наказания — крик, физическая агрессия, лишение еды или изоляция — не только бесполезны, но и вредны. Они подрывают доверие и вызывают у питомца стресс. В результате проблемы в поведении лишь усугубляются.

Как действовать правильно

Найти причину поведения

Любое "непослушание" — это сигнал. Скука, неподходящий лоток, появление другого животного, стресс или болезнь могут заставить кошку вести себя так, как раздражает хозяина. Поэтому первый шаг — устранить источник дискомфорта.

Дать альтернативу

Многие действия кошки естественны. Например, когти она должна стачивать, и если у неё нет когтеточки, пострадает мебель. Простое решение — предложить ей предметы, на которых можно реализовать инстинкты.

Использовать феромоны и репелленты

На рынке есть специальные диффузоры феромонов, которые помогают снизить уровень тревожности у кошек и скорректировать нежелательное поведение. Репелленты также могут быть полезны: они отпугивают питомца от мест, где хозяин не хочет его видеть.

Позитивное воспитание

Метод "поощрение за правильное действие" у кошек работает хуже, чем у собак, но попробовать стоит. Лакомство за хорошее поведение или спокойную реакцию может закрепить нужную привычку.

Эффект неожиданности

Самый действенный способ — прервать нежелательное действие в момент его совершения. Кошки не любят громких резких звуков, резких движений или брызг воды. Если застать питомца с поличным и отвлечь его такими методами, со временем он начнёт избегать подобного поведения.

Терпение и последовательность

Главное правило — не отчаиваться. Кошка хорошо улавливает реакцию хозяина и понимает, что её действия вызывают недовольство. Последовательность, мягкие методы коррекции и внимание к эмоциональному состоянию питомца помогут наладить гармоничные отношения без наказаний.

