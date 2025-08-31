Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сентябрьский прогноз курса: на сколько ослабнет рубль и как к этому подготовиться
Скажите нет нейтральным обоям: создайте стильный интерьер с яркими акцентами
Скорость урегулирования вышла на новый уровень: Гордон отреагировала на извинения за фейк о своей личной жизни
Велопутешествие по Фюну: замки и сказочник Андерсен
Фальшивые научные публикации: на помощь ученым пришел неожиданный союзник
Леди Гага удивит фанатов ролью в Уэнсдэй: чего ждать от второго сезона
Tiggo 9 обещает комфорт бизнес-класса, но преподносит неожиданные сюрпризы
Происшествие в Пшадском лесничестве: лесной пожар под Геленджиком ликвидирован
Когда асана становится диалогом: секрет популярности парной практики

Кошка дерёт диван? Один неожиданный трюк решит проблему навсегда

2:50
Зоосфера

Кошки нередко доставляют хлопоты хозяевам: сбивают цветы, царапают мебель или оставляют "метки" в неположенных местах. Но стоит ли их наказывать и понимают ли они вообще смысл наказания?

Кошка точит когти
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка точит когти

Понимают ли кошки наказание

По словам ветеринара Хлои Лакруа, кошка не различает понятия "хорошо" и "плохо" так, как это делает человек. Все её действия продиктованы инстинктами. Поэтому наказания в привычном для нас понимании бессмысленны — животное не поймёт, за что его наказали.

"Кошка не делает глупостей. Она следует своим инстинктам. Наказания только травмируют животное", — отметила ветеринар Хлоя Лакруа.

Чего нельзя делать

Классические методы наказания — крик, физическая агрессия, лишение еды или изоляция — не только бесполезны, но и вредны. Они подрывают доверие и вызывают у питомца стресс. В результате проблемы в поведении лишь усугубляются.

Как действовать правильно

Найти причину поведения

Любое "непослушание" — это сигнал. Скука, неподходящий лоток, появление другого животного, стресс или болезнь могут заставить кошку вести себя так, как раздражает хозяина. Поэтому первый шаг — устранить источник дискомфорта.

Дать альтернативу

Многие действия кошки естественны. Например, когти она должна стачивать, и если у неё нет когтеточки, пострадает мебель. Простое решение — предложить ей предметы, на которых можно реализовать инстинкты.

Использовать феромоны и репелленты

На рынке есть специальные диффузоры феромонов, которые помогают снизить уровень тревожности у кошек и скорректировать нежелательное поведение. Репелленты также могут быть полезны: они отпугивают питомца от мест, где хозяин не хочет его видеть.

Позитивное воспитание

Метод "поощрение за правильное действие" у кошек работает хуже, чем у собак, но попробовать стоит. Лакомство за хорошее поведение или спокойную реакцию может закрепить нужную привычку.

Эффект неожиданности

Самый действенный способ — прервать нежелательное действие в момент его совершения. Кошки не любят громких резких звуков, резких движений или брызг воды. Если застать питомца с поличным и отвлечь его такими методами, со временем он начнёт избегать подобного поведения.

Терпение и последовательность

Главное правило — не отчаиваться. Кошка хорошо улавливает реакцию хозяина и понимает, что её действия вызывают недовольство. Последовательность, мягкие методы коррекции и внимание к эмоциональному состоянию питомца помогут наладить гармоничные отношения без наказаний.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Домашние животные
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Домашние животные
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы Аудио 
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Недвижимость
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Скорость урегулирования вышла на новый уровень: Гордон отреагировала на извинения за фейк о своей личной жизни
Велопутешествие по Фюну: замки и сказочник Андерсен
Фальшивые научные публикации: на помощь ученым пришел неожиданный союзник
Леди Гага удивит фанатов ролью в Уэнсдэй: чего ждать от второго сезона
Tiggo 9 обещает комфорт бизнес-класса, но преподносит неожиданные сюрпризы
Кошка дерёт диван? Один неожиданный трюк решит проблему навсегда
Происшествие в Пшадском лесничестве: лесной пожар под Геленджиком ликвидирован
Когда асана становится диалогом: секрет популярности парной практики
Брюссель готовится к затягиванию конфликта: последствия для Европы
Он мягче чёрного, насыщеннее бежевого и роскошнее хаки: фаворит сезона уже в магазинах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.