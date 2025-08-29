Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Газпромбанк запускает акселерационную программу для технологических проектов
Гниль отступает: простая пыль превращает погреб в идеальный холодильник для корнеплодов
Россия раскрыла Китаю то, что всегда берегла: неожиданный подарок с двойным дном
Анаболическое окно: почему 40 минут решают судьбу ваших тренировок
Бензин даром: в Минтрансе предложили бесплатно раздавать топливо отдельным россиянам
Невролог Гайфутдинов: менингококковая инфекция развивается за несколько часов
Курганы рассыпали загадки по степи — находка может переписать историю Центральной Азии
Классика на духовке устарела: где хранить кухонные полотенца
Новый скандал: Мария Погребняк высказалась о связи Кати Гордон и Товстика

Кошка — живой барометр вашего дома: какие её привычки кричат о надвигающейся беде

1:50
Зоосфера

Многие верят, что кошки обладают уникальной чувствительностью к энергетике дома и способны реагировать на невидимые человеку изменения в пространстве. Их необычное поведение часто связывают с появлением негативной энергии.

Кошка слушает стену
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка слушает стену

Как понять, что кошка чувствует негатив

Любое резкое изменение в привычках питомца может служить тревожным сигналом. Если обычно ласковое животное внезапно начинает вести себя агрессивно — шипеть, царапаться или кусаться — это может быть признаком того, что кошка ощущает что-то недоброе.

Нередко кошки становятся вялыми и отказываются от еды или общения. Такой спад активности особенно заметен у игривых питомцев, привыкших проводить много времени рядом с хозяином.

Наблюдения за пространством

Одним из характерных признаков считается долгий неподвижный взгляд в одну точку. Питомец может часами сидеть и смотреть в пространство, словно его внимание приковывает невидимый объект.

Также кошка способна обходить стороной определённое место в доме, будто оно для неё небезопасно. Иногда животное проявляет беспокойство именно в этой зоне: выгибает спину, настораживает уши, ведёт себя настороженно.

Уход из дома

Особый случай — когда кошка внезапно покидает жилище. Если питомец неожиданно исчезает без явной причины, это нередко связывают с её реакцией на сильный энергетический дисбаланс в доме.

Хотя такие наблюдения во многом основаны на народных поверьях и личном опыте хозяев, многие отмечают: кошки действительно чутко реагируют на атмосферу вокруг себя. Их поведение может стать для человека подсказкой обратить внимание на происходящее в доме и в собственной жизни.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Здоровье
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть Аудио 
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка
Садоводство, цветоводство
Секретный аромат стирает голубей с карты вашего участка Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Последние материалы
Незаметный враг мозга: привычка, от которой он слабеет каждый день
Звезда разорвалась до костей: астрономы поймали момент сотворения Вселенной — в недрах мёртвой звезды
Одно гнилое яблоко способно уничтожить весь урожай — вот как не допустить катастрофы
Старость не приговор: 5 способов продлить кошке счастливую жизнь
Тренировки не дают результата? Иногда лучший прогресс даёт пауза, а не упорство
Кулинарные открытия в сердце Альп: где в Доломитах объединяются традиции и комфорт
Деньги на замке: рекордные вклады россиян могут оказаться под угрозой
Чай, который работает лучше обогревателя: секрет в одной пряности из вашей кухни
Искали нюдсы: у Иды Галич снова увели аккаунт в социальных сетях
Нефролог Чеботарёва: крепкий чёрный чай противопоказан при гипертонии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.