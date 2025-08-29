Тайпан убивает сотню мужчин, но спасает тысячи жизней: змеиный парадокс Австралии

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Представитель австралийских пустошей тайпан сочетает в себе две крайности: смертельную силу и удивительную осторожность. Его яд признан самым мощным среди сухопутных змей, но при встрече с человеком эта рептилия почти всегда предпочитает отступить.

австралийский тайпан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
австралийский тайпан

Три вида тайпанов

  • Прибрежный тайпан (Oxyuranus scutellatus) — крупнейший, до 3 метров длиной, обитает на востоке Австралии и юге Новой Гвинеи.

  • Тайпан Маккоя (Oxyuranus microlepidotus) — более мелкий (около 2 метров), но именно он обладает самым сильным ядом в мире. Его окраска меняется в зависимости от сезона — от светло-коричневого до тёмного шоколадного.

  • Oxyuranus temporalis — вид, открытый лишь в 2007 году, малоизученный и обитающий в засушливых районах Западной Австралии.

Поведение и охота

В отличие от многих ядовитых змей, тайпаны активны днём. Их добыча — в основном млекопитающие: крысы, мыши, завезённые кролики. Одна взрослая особь за год уничтожает до трёх тысяч грызунов, предотвращая потерю до десяти тонн зерна.

Тактика охоты проста: молниеносный укус и отступление. Жертва погибает через несколько минут, а змея спокойно возвращается за добычей. При необходимости тайпан способен развивать скорость до 3,5 м/с — быстрее бегущего человека на короткой дистанции.

Смертоносный яд

Яд тайпана Маккоя превосходит по силе все известные:

  • LD50 составляет 0,01 мг/кг (для сравнения, у кобры — 0,5 мг/кг).

  • Доза в 1-2 мг смертельна для человека, тогда как в одном укусе содержится до 110 мг яда — достаточно, чтобы убить сотню взрослых мужчин.

  • Для крысы летальная доза — всего 0,0001 мг.

Состав включает нейротоксины (паралич нервной системы), миотоксины (разрушение мышц) и прокоагулянты (мгновенное свёртывание крови). Жертва погибает либо от остановки дыхания, либо от массивных внутренних кровотечений.

Польза для человека

Парадоксально, но смертоносный яд стал основой для лекарств. Из его компонентов создаются препараты для предотвращения тромбозов, снижения давления и разработки новых обезболивающих.

Уязвимости

Несмотря на свою силу, тайпаны находятся под угрозой. Основные опасности — дороги и люди, которые убивают змей из страха. При этом агрессивное поведение для тайпана нехарактерно: при встрече с человеком он почти всегда убегает.

Удивительные особенности

  • Способность менять цвет в зависимости от сезона: зимой темнеет, летом светлеет.

  • Быстрая регенерация ядовитых зубов: сломанный клык быстро заменяется новым.

  • Важная роль в экосистеме: контроль численности грызунов, угрожающих сельскому хозяйству.

Уточнения

Тайпан Маккоя (лат. Oxyuranus microlepidotus) — вид ядовитых змей из рода Тайпаны семейства аспидовых, обитающий в центральной Австралии. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
