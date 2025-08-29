Три тонны ярости: почему рассвирепевший носорог — самый опасный обитатель саванны

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Носороги часто кажутся воплощением древних легенд о единорогах. Пусть они не стройные и не украшены шелковистой гривой, но формально описание совпадает: непарнокопытное животное с рогом на голове. И это делает их "легитимными" единорогами, хотя и не признанными.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Последние северные белые носороги

Рог как универсальный инструмент

Рог носорога — это не только оружие. Он выполняет десятки функций:

пробивание зарослей и расчистка дороги;

раскопки корней;

демонстрация силы перед соперниками;

проверка грунта и грязевых ям перед купанием;

"подталкивание" детёнышей в нужном направлении.

Из-за ценности рогов животным часто их подпиливают, чтобы снизить интерес браконьеров.

Живой таран

Масса носорога может превышать 3 тонны, а разгоняется он до 60 км/ч. Такой удар сравним с тараном внедорожником. Неудивительно, что зверь иногда переворачивает автомобили и даже вступает в схватку со слонами. Несмотря на то, что слон вдвое больше, носорог редко отступает.

Габариты и питание

Чтобы поддерживать массивное тело, носорог ежедневно съедает 50-80 кг зелени. Питание происходит в основном ночью — животные предпочитают ночные кормёжки.

Особенности органов чувств

Зрение у носорогов слабое, но слух и обоняние компенсируют этот недостаток. Коммуникация между сородичами строится на запахах: для меток территории используется моча и помёт. Так формируется своеобразный "язык ароматов".

Телохранители саванны

Интересный факт: белые носороги — единственные животные, кроме людей, которые могут позволить себе телохранителей. Обычно их роль выполняют птицы-волоклюи, предупреждающие о приближении хищников.

Уточнения

Носоро́говые или носоро́ги (лат. Rhinocerotidae) — семейство непарнокопытных млекопитающих из надсемейства носорогобразных, содержащее пять современных видов, распространённых в Африке и Азии.



