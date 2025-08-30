Аллергия сдаётся: редкие породы кошек, с которыми можно жить спокойно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Аллергия на кошек встречается довольно часто и способна сильно осложнить жизнь. Постоянный насморк, слезящиеся глаза и кашель становятся настоящим испытанием. Но хорошая новость в том, что существуют породы кошек, которые выделяют меньше аллергенов и могут стать верными спутниками даже для аллергиков.

Кот
Фото: flickr.com by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Что такое гипоаллергенная кошка

Полностью "безопасных" для аллергиков кошек не существует. Термин "гипоаллергенная" означает лишь то, что животное производит меньше белка Fel D1 — основного источника аллергических реакций. Этот белок содержится в слюне, а через вылизывание попадает на шерсть и кожу животного. Когда шерсть выпадает, частицы Fel D1 распространяются по дому и провоцируют аллергию.

Некоторые породы синтезируют меньше этого белка, поэтому риск проявления симптомов ниже. Однако даже минимальное его количество способно вызвать реакцию, поэтому важно учитывать индивидуальную чувствительность организма.

Лучшие породы кошек для аллергиков

Сфинкс

Эта необычная порода известна своей почти полной "лысостью". На самом деле у сфинксов есть тонкий пушок, но отсутствие густой шерсти снижает количество аллергенов в доме. Однако такие кошки требуют особого ухода: кожа у них очень чувствительная, и без регулярных процедур они склонны к дерматологическим проблемам.

Сибирская кошка

На первый взгляд трудно поверить, что густошерстный сибиряк может быть гипоаллергенным. Но исследования показывают, что у этой породы уровень Fel D1 заметно ниже. Сибиряки выносливы, преданны хозяину и способны прожить до 20 лет. Единственный минус — сложный уход за шерстью, которая быстро спутывается.

Бенгальская кошка

Эти кошки с леопардовым окрасом отличаются активным и энергичным характером. Они также выделяют меньше белка Fel D1. Бенгалы нуждаются в постоянном внимании, играх и общении, поэтому подходят не каждому владельцу. Среди возможных проблем со здоровьем — склонность к сердечным заболеваниям.

Балийская кошка

Балийцы внешне напоминают сиамских, но имеют более пушистую шерсть. Несмотря на густой покров, они вырабатывают мало аллергена. Кошки этой породы очень чувствительны, сильно привязываются к хозяину и тяжело переносят одиночество. Им нужен регулярный уход за шерстью и внимание к возможным наследственным заболеваниям.

Девон-рекс

Эти кошки выделяются короткой, почти "кудрявой" шерстью и большими ушами. Девон-рекс линяет мало, что снижает распространение аллергенов. Они невероятно ласковы, общительны и плохо переносят одиночество. Из-за тонкой шерсти нуждаются в тепле и заботе.

Перед выбором — консультация

Даже гипоаллергенная порода не гарантирует отсутствия симптомов. Прежде чем завести питомца, лучше провести пробное знакомство и обязательно обсудить решение с ветеринаром. В приютах и клубах вам подскажут, какая кошка подойдет именно вам, а также помогут понять, сможете ли вы справляться с уходом за животным.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
