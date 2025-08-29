Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минус 25% жира без диет и беговой дорожки: как худеют те, кто устал от залов и подсчёта калорий
Санитарные правила остаются на бумаге — детские сады превращаются в ловушку для здоровья детей
Влажность больше не страшна: японский метод сушки белья спасёт ваш дом от плесени
Роковая ошибка 99% кошатников: продукты с вашего стола, которые отправляют питомца на тот свет
Эликсир молодости: каждая женщина за 40 обязана делать эти три упражнения каждый день
Финансовая удавка: как новый закон защитит наследников умерших должников от штрафов
"Пытались меня купить": Катя Гордон ответила на обвинения в интиме с Товстиком
Мужчины сами кормят свою лысину: названа привычка, которая срезает шансы на густые волосы
Эксперты предупреждают: SUV не всегда подходят для семей с детьми

Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал

3:03
Зоосфера

В Тасмановом море между Австралией и Новой Зеландией возвышается уникальная скала, ставшая символом упрямства природы. Пирамида Болла — самое высокое скальное образование, полностью окружённое водой: её вершина поднимается на 562 метра. Для альпинистов это неприступная цель, для геологов — свидетельство древнего вулканического прошлого, а для биологов — убежище редкого вида, считавшегося исчезнувшим почти столетие.

Пирамида Болла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пирамида Болла

Как появилась скала

Болла сформировалась около 6-7 миллионов лет назад. На этом месте действовал вулкан, и застывшая в жерле лава создала так называемую вулканическую пробку. Со временем окружающие мягкие породы разрушились, оставив узкий базальтовый монолит, который ветер и волны превратили в острый каменный пик.

С высоты Пирамида Болла выглядит как вытянутый полумесяц длиной 1,1 км и шириной около 300 метров. Её окружают небольшие скальные выступы, а в 20 км севернее возвышается остров Лорд-Хау — ещё один реликт вулканической активности региона.

Учёные связывают оба образования с гипотезой о существовании затопленного континента Зеландия. Сегодня 94 % его площади скрыто под океаном, а отдельные выступы, такие как Болла или Лорд-Хау, являются последними напоминаниями о некогда обширной суше.

Скала как укрытие для исчезающих видов

Несмотря на суровые условия — сильные ветра, отвесные склоны и отсутствие почвы, — Пирамида Болла стала убежищем для уникального насекомого. Речь идёт о палочнике Dryococelus australis, известном как "древесный омар" или "палочник Лорд-Хау".

Этот вид считался исчезнувшим с 1920 года, когда на остров Лорд-Хау проникли крысы и полностью уничтожили популяцию насекомых. Долгое время оставались лишь сухие останки. Но в 2001 году на скале обнаружили небольшую живую колонию численностью около 30 особей.

Палочники обитали среди зарослей эндемичного чайного дерева Melaleuca howeana, способного удерживать влагу в трещинах базальта. Эта хрупкая экосистема спасла насекомых от полного исчезновения.

Символ выживания и памяти о прошлом

История Пирамиды Болла напоминает сразу о двух вещах. С одной стороны, это памятник древней геологии и доказательство существования Зеландии. С другой — пример того, как даже один клочок скалистой суши способен сохранить редкий вид.

Появление "древесного омара" на этой скале стало символом живучести природы, которая способна пережить даже самые неблагоприятные обстоятельства.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Красота и стиль
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Новости спорта
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале Аудио 
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Красота и стиль
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Одна приправа — и котлеты исчезают первыми: секрет, о котором вы точно не знали
Трамп закрывает Вашингтон с помощью армии. Активист MAGA раскрывает план Любовь Степушова Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова Неожиданное признание: как Вуди Аллен отметил день русского кино Анжела Якубовская
Этот город называют третьей столицей Украины: что на самом деле значит вхождение ВС РФ в Купянск
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Хрустящие томаты по-грузински: закуска, которая взрывает вкус с первых часов
Последние материалы
Минус 25% жира без диет и беговой дорожки: как худеют те, кто устал от залов и подсчёта калорий
Санитарные правила остаются на бумаге — детские сады превращаются в ловушку для здоровья детей
Влажность больше не страшна: японский метод сушки белья спасёт ваш дом от плесени
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Роковая ошибка 99% кошатников: продукты с вашего стола, которые отправляют питомца на тот свет
Эликсир молодости: каждая женщина за 40 обязана делать эти три упражнения каждый день
Финансовая удавка: как новый закон защитит наследников умерших должников от штрафов
"Пытались меня купить": Катя Гордон ответила на обвинения в интиме с Товстиком
Мужчины сами кормят свою лысину: названа привычка, которая срезает шансы на густые волосы
Эксперты предупреждают: SUV не всегда подходят для семей с детьми
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.