Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал

В Тасмановом море между Австралией и Новой Зеландией возвышается уникальная скала, ставшая символом упрямства природы. Пирамида Болла — самое высокое скальное образование, полностью окружённое водой: её вершина поднимается на 562 метра. Для альпинистов это неприступная цель, для геологов — свидетельство древнего вулканического прошлого, а для биологов — убежище редкого вида, считавшегося исчезнувшим почти столетие.

Пирамида Болла

Как появилась скала

Болла сформировалась около 6-7 миллионов лет назад. На этом месте действовал вулкан, и застывшая в жерле лава создала так называемую вулканическую пробку. Со временем окружающие мягкие породы разрушились, оставив узкий базальтовый монолит, который ветер и волны превратили в острый каменный пик.

С высоты Пирамида Болла выглядит как вытянутый полумесяц длиной 1,1 км и шириной около 300 метров. Её окружают небольшие скальные выступы, а в 20 км севернее возвышается остров Лорд-Хау — ещё один реликт вулканической активности региона.

Учёные связывают оба образования с гипотезой о существовании затопленного континента Зеландия. Сегодня 94 % его площади скрыто под океаном, а отдельные выступы, такие как Болла или Лорд-Хау, являются последними напоминаниями о некогда обширной суше.

Скала как укрытие для исчезающих видов

Несмотря на суровые условия — сильные ветра, отвесные склоны и отсутствие почвы, — Пирамида Болла стала убежищем для уникального насекомого. Речь идёт о палочнике Dryococelus australis, известном как "древесный омар" или "палочник Лорд-Хау".

Этот вид считался исчезнувшим с 1920 года, когда на остров Лорд-Хау проникли крысы и полностью уничтожили популяцию насекомых. Долгое время оставались лишь сухие останки. Но в 2001 году на скале обнаружили небольшую живую колонию численностью около 30 особей.

Палочники обитали среди зарослей эндемичного чайного дерева Melaleuca howeana, способного удерживать влагу в трещинах базальта. Эта хрупкая экосистема спасла насекомых от полного исчезновения.

Символ выживания и памяти о прошлом

История Пирамиды Болла напоминает сразу о двух вещах. С одной стороны, это памятник древней геологии и доказательство существования Зеландии. С другой — пример того, как даже один клочок скалистой суши способен сохранить редкий вид.

Появление "древесного омара" на этой скале стало символом живучести природы, которая способна пережить даже самые неблагоприятные обстоятельства.

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

