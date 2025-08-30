Девять мозгов думают за восемь рук: анатомический секрет существа из бездны

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осьминог — одно из самых удивительных созданий океана. Его необычная анатомия позволяет ему выживать там, где другие виды не смогли бы приспособиться. Три сердца и девять мозгов — не художественный вымысел, а особенности, благодаря которым этот моллюск сохраняет жизнеспособность в суровых условиях морских глубин.

Три сердца и голубая кровь

Жизнь осьминога невозможна без его уникальной системы кровообращения. В его теле работают сразу три сердца: одно системное и два жаберных. Два из них снабжают жабры кровью для насыщения кислородом, а третье распределяет этот кислород по всему телу. Такая схема помогает выживать на глубинах, где содержание кислорода минимально и большинству организмов дышать крайне трудно.

Интересно, что кровь осьминога голубого цвета. Это объясняется наличием гемоцианина — белка на основе меди. В отличие от привычного нам гемоглобина, гемоцианин способен связывать кислород даже в условиях его дефицита. Такая особенность делает осьминога настоящим мастером выживания в океанских глубинах, а также обеспечивает бесперебойное питание его нервной системы.

Девять мозгов и децентрализованное управление

Не менее впечатляющей является нервная система осьминога. У него есть центральный мозг, расположенный в голове, где сосредоточена треть всех нейронов. Остальные восемь "мини-мозгов" находятся в каждом щупальце и отвечают за их автономное управление.

Именно поэтому осьминог может одновременно выполнять множество действий: один щуп может исследовать предмет, другой — открывать раковину моллюска, а третий — помогать в движении. Такая децентрализованная система управления делает его одним из самых подвижных и ловких существ на планете.

Интеллект морского мастера побега

Сочетание сложной нервной системы и уникальной кровеносной структуры делает осьминога не только выносливым, но и чрезвычайно умным. Ученые отмечают его способность решать задачи, открывать замки, использовать предметы как инструменты и даже запоминать решения.

Не случайно осьминог считается мастером побегов: он способен выбираться из аквариумов, пролезать в крошечные щели и находить самые неожиданные способы спастись. Эти качества помогли ему сохранить вид на протяжении миллионов лет и занять особое место в морской экосистеме.

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

