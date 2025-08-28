Пока вы смеётесь, ваш кот видит галлюцинации: почему валерьянка — жестокий эксперимент над питомцем

Многие хозяева кошек хотя бы раз задумывались: стоит ли дать питомцу немного валерьянки, чтобы "повеселить" его или снять стресс. В сети полно роликов, где коты забавно реагируют на запах этого растения. Однако ветеринары единогласны: кошкам валерьянку давать категорически нельзя.
В составе растения содержатся вещества, схожие с половыми гормонами животных. Именно поэтому запах действует так сильно, особенно на половозрелых котов. Но эта "магия" оборачивается настоящим ударом по здоровью.
Под действием валерьянки у кота возникает наркотический эффект. Чаще всего он начинает кататься по полу, облизываться и издавать громкие звуки. Но бывают и куда более опасные проявления:
• агрессия и внезапные нападения на людей;
• разрушение мебели и вещей;
• навязчивое метение территории;
• галлюцинации.
Передозировка особенно опасна. Судороги, пена изо рта и закатившиеся глаза — признаки, требующие немедленной помощи ветеринара.
Систематическое "угощение" валерьянкой приводит к тяжелым последствиям:
• истощение организма и психические нарушения;
• повреждения печени и почек;
• язвенные заболевания желудка;
• риск почечной недостаточности.
Особенно вредна спиртовая настойка, ведь спирт усиливает разрушительное воздействие на органы.
Хозяевам стоит помнить: никакая забава не стоит здоровья питомца. Если хочется порадовать любимца, лучше выбрать безопасные игрушки, лакомства или кошачью мяту, которая действует мягче и не наносит вреда.
Валериа́на лека́рственная или коша́чья трава́ (лат. Valeriána officinális), — вид растений рода Валериана (Valeriana) подсемейства Валериановые.
