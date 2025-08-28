Пока вы смеётесь, ваш кот видит галлюцинации: почему валерьянка — жестокий эксперимент над питомцем

Многие хозяева кошек хотя бы раз задумывались: стоит ли дать питомцу немного валерьянки, чтобы "повеселить" его или снять стресс. В сети полно роликов, где коты забавно реагируют на запах этого растения. Однако ветеринары единогласны: кошкам валерьянку давать категорически нельзя.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кошка и валерьянка

Почему кошкам нельзя валерьянку

В составе растения содержатся вещества, схожие с половыми гормонами животных. Именно поэтому запах действует так сильно, особенно на половозрелых котов. Но эта "магия" оборачивается настоящим ударом по здоровью.

Как реагируют животные

Под действием валерьянки у кота возникает наркотический эффект. Чаще всего он начинает кататься по полу, облизываться и издавать громкие звуки. Но бывают и куда более опасные проявления:

• агрессия и внезапные нападения на людей;

• разрушение мебели и вещей;

• навязчивое метение территории;

• галлюцинации.

Передозировка особенно опасна. Судороги, пена изо рта и закатившиеся глаза — признаки, требующие немедленной помощи ветеринара.

Последствия регулярного употребления

Систематическое "угощение" валерьянкой приводит к тяжелым последствиям:

• истощение организма и психические нарушения;

• повреждения печени и почек;

• язвенные заболевания желудка;

• риск почечной недостаточности.

Особенно вредна спиртовая настойка, ведь спирт усиливает разрушительное воздействие на органы.

Забота важнее экспериментов

Хозяевам стоит помнить: никакая забава не стоит здоровья питомца. Если хочется порадовать любимца, лучше выбрать безопасные игрушки, лакомства или кошачью мяту, которая действует мягче и не наносит вреда.

Уточнения

Валериа́на лека́рственная или коша́чья трава́ (лат. Valeriána officinális), — вид растений рода Валериана (Valeriana) подсемейства Валериановые.

