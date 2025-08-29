Роковая ошибка 99% кошатников: продукты с вашего стола, которые отправляют питомца на тот свет

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие хозяева стремятся порадовать своих питомцев "вкусненьким" со стола, не задумываясь о последствиях. Но для кошек такие угощения могут оказаться смертельно опасными. Особенно это касается сладостей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест овощи

Чем опасен сахар для кошек

Организм кошек не приспособлен к перевариванию сахара. Постоянное употребление сладкой пищи приводит к сбоям в работе поджелудочной железы и нарушению выработки инсулина. В результате развивается диабет, одно из тяжелейших заболеваний, которое у животных нередко приводит к потере зрения и полной слепоте.

Запрещённые продукты

Чтобы не подвергать питомца риску, категорически запрещено давать ему:

• кондитерские изделия — шоколад, торты, пирожные, конфеты;

• сладкую выпечку;

• сгущённое молоко;

• йогурт с добавками;

• газированные напитки.

Даже небольшие дозы такой еды могут стать толчком к развитию серьёзных проблем со здоровьем.

Другие негативные последствия

Помимо слепоты и диабета, сладости вызывают у кошек ожирение, расстройства пищеварения, заболевания почек и зубов. Стоит помнить и о том, что усы не различают сладкий вкус, поэтому никакого удовольствия от пирожного или шоколада животное всё равно не получит.

Итог для хозяев

Лучший способ проявить любовь к питомцу — это забота о его здоровье. Вместо опасных "человеческих" лакомств кошке подойдут специальные полезные угощения, разработанные ветеринарами и производителями кормов.

Уточнения

Са́харный диабе́т (лат. diabetes mellītus; от греч. diabaino — фонтан или сифон) — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина.

