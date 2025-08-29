Кража души через зрачок: почему наши предки панически боялись смотреть кошкам в глаза

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На протяжении веков кошки оставались окружены мистикой и тайными смыслами. Им приписывали магические способности, а их поведение обрастало приметами и предрассудками. Одно из самых любопытных поверий связано с глазами: якобы смотреть кошке прямо в глаза — плохая идея.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кот и призраки

Мистический взгляд

Наши предки считали, что в кошачьих глазах таится колдовская сила. Голубые, янтарные, зеленые или черные омуты будто способны заворожить, лишить воли и даже "утащить" часть человеческой души. Не случайно в старинных сказаниях кошки часто фигурировали в роли проводников между мирами или спутников ведьм.

Что думает наука

Современные специалисты объясняют запрет куда проще. Для кошки прямой пристальный взгляд — сигнал опасности. В животном мире такой вызов означает готовность к схватке. Поэтому даже самый домашний питомец, уловивший долгий и напряженный взгляд, может отреагировать по-своему: зашипеть, ударить лапой или даже вцепиться когтями.

Как правильно общаться

Если хочется наладить контакт с пушистым другом, лучше избегать долгого "поединка глазами". Кошки охотно воспринимают мягкий, спокойный взгляд и особенно — медленные моргания. Такой "кошачий поцелуй" считается признаком доверия и дружбы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

