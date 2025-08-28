Чёрная метка от пушистого друга: кошки безошибочно выбирают, кому осталось недолго

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Кошки часто удивляют нас своими "сверхспособностями". Одни уверены, что они способны исцелять болезни, другие — что могут предсказывать смерть. И, как ни странно, в некоторых случаях наблюдения подтверждают эту мысль.

Глаза чёрной кошки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глаза чёрной кошки

Кот-предсказатель

Самый известный пример — кот Оскар. В 2006 году он жил в доме престарелых и прославился тем, что почти безошибочно "выбирал" пациентов, которым оставалось недолго. Он запрыгивал на их кровать, проводил рядом несколько часов, а вскоре человек уходил из жизни. Таких случаев было немало, и совпадение объяснить оказалось сложно.

Как кошки чувствуют смерть: версии ученых

Существует несколько гипотез, почему мурлыки могут так тонко чувствовать приближение конца.

  • Запах смерти. Перед уходом организм выделяет особые вещества. Для человеческого носа они незаметны, но кошачье обоняние способно уловить малейшие изменения.

  • Тяга к тишине. Ослабленный человек меньше двигается и говорит. Для кошек, обожающей покой, именно такая обстановка кажется комфортной и безопасной.

  • Чтение эмоций. Усатые великолепно распознают микродвижения и выражение лица. Там, где человек не замечает страдания, кошка улавливает важные сигналы.

Не стоит впадать в мистику

Важно помнить: далеко не каждая кошка обладает такими "талантами". А еще — их поведение не всегда связано с предчувствием смерти. Иногда питомец просто ищет тепло, тишину и внимание.

И главное — даже если кошка стала необычно ласковой или настойчивой, полагаться исключительно на ее "диагноз" не стоит. Наше здоровье в первую очередь — зона ответственности врачей, а пушистые друзья могут быть лишь чуткими спутниками.

Уточнения

Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исхо́д, смерте́льный исхо́д) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
