Чёрная метка от пушистого друга: кошки безошибочно выбирают, кому осталось недолго

Кошки часто удивляют нас своими "сверхспособностями". Одни уверены, что они способны исцелять болезни, другие — что могут предсказывать смерть. И, как ни странно, в некоторых случаях наблюдения подтверждают эту мысль.

Кот-предсказатель

Самый известный пример — кот Оскар. В 2006 году он жил в доме престарелых и прославился тем, что почти безошибочно "выбирал" пациентов, которым оставалось недолго. Он запрыгивал на их кровать, проводил рядом несколько часов, а вскоре человек уходил из жизни. Таких случаев было немало, и совпадение объяснить оказалось сложно.

Как кошки чувствуют смерть: версии ученых

Существует несколько гипотез, почему мурлыки могут так тонко чувствовать приближение конца.

Запах смерти. Перед уходом организм выделяет особые вещества. Для человеческого носа они незаметны, но кошачье обоняние способно уловить малейшие изменения.

Тяга к тишине. Ослабленный человек меньше двигается и говорит. Для кошек, обожающей покой, именно такая обстановка кажется комфортной и безопасной.

Чтение эмоций. Усатые великолепно распознают микродвижения и выражение лица. Там, где человек не замечает страдания, кошка улавливает важные сигналы.

Не стоит впадать в мистику

Важно помнить: далеко не каждая кошка обладает такими "талантами". А еще — их поведение не всегда связано с предчувствием смерти. Иногда питомец просто ищет тепло, тишину и внимание.

И главное — даже если кошка стала необычно ласковой или настойчивой, полагаться исключительно на ее "диагноз" не стоит. Наше здоровье в первую очередь — зона ответственности врачей, а пушистые друзья могут быть лишь чуткими спутниками.

