Тыгыдык по ночам — это не каприз, а отчаянный сигнал SOS от вашего кота

Ночные гонки по квартире — классика, если у вас есть молодая кошка или кот. Стоит только хозяину лечь спать, как пушистый питомец начинает устраивать марафон с прыжками, забегами и громкими "концертами".

Причины просты: нерастраченная за день энергия или банальный протест против скуки. Но вот что важно — тапки, душ или крики тут не помогут. Такой способ лишь усилит стресс, но никак не решит проблему.

Как успокоить ночного баловника

Игрушки — лучший друг кота

Если днем питомец скучает, его жизнь сводится к двум вещам: еда и сон. Купите ему несколько игрушек — мячи, мышки или интерактивные варианты. Отличный вариант — аквариум с рыбками или возможность наблюдать за улицей с подоконника.

Вечерняя игра — обязательный ритуал

Перед сном уделите 15-20 минут активным играм. Лазерная указка работает недолго, ведь кошке важно поймать "добычу". Пусть это будет бантик на веревочке или мячик — главное, чтобы она почувствовала победу.

Еда и комфорт

После игр накормите питомца, налейте свежую воду и не забудьте проверить лоток. Удовлетворённый кот, сытый и уставший, с большей вероятностью позволит вам спокойно уснуть.

Что делать с дверями

Закрытые двери — отдельная история. Многие кошки не переносят их, но это вопрос индивидуальный. Попробуйте разные варианты: кому-то важно быть рядом, а кто-то спокойно остается в другой комнате.

Главное — помнить: ночные скачки не каприз, а естественная потребность в активности. Дайте питомцу возможность выплеснуть энергию днём и вечером, и ваша ночь станет спокойнее.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

