Кошка съест лекарство и даже не заметит: гениальный трюк, который работает безотказно

Когда приходит время давать питомцу лекарства или витамины, многие хозяева сталкиваются с настоящим испытанием. Кот умеет превращаться в мастера сопротивления, и простая таблетка становится "невыполнимой миссией". Но есть несколько способов обхитрить пушистого хитрюгу.
Если у таблетки нет выраженного горького вкуса, её можно растолочь и подмешать в корм. Для влажного рациона это сработает идеально. А вот если кот питается только сухим кормом — метод не подойдёт.
Важно: не все препараты разрешено измельчать. Перед этим обязательно уточните у ветеринара.
Таблетку можно превратить в порошок и развести в небольшом количестве жидкости. Получившийся раствор аккуратно вливают питомцу в рот — для этого лучше завернуть кота в одеяло, чтобы избежать царапин.
В зоомагазинах продаются ароматные пасты, которыми удобно обмазывать таблетки. Для кота это превращается в угощение, а не в стресс.
Устройство, похожее на шприц: таблетка фиксируется в наконечнике, и хозяину остаётся только аккуратно ввести её в рот питомца и нажать на поршень. Таблетка сразу оказывается в горле — и миссия выполнена.
Таким образом, выбор метода зависит от характера кота и самого препарата. Главное — действовать спокойно и с любовью, чтобы лечение не превратилось в войну.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Дональд Трамп готов к жёстким экономическим мерам против России, если Москва не примет условия сделки по Украине. "Экономическая война станет очень плохой для России", — заявил президент США.