Осторожнее со словами: ваш кот не просто слушает, а запоминает до 100 ваших фраз

Каждый хозяин хоть раз задумывался: а действительно ли кот понимает, что ему говорят?

Кот и человек

Недавние исследования японских ученых дают на это довольно любопытный ответ.

Понимают ли кошки человеческую речь

Оказалось, что мурлыки способны запоминать около сотни слов, которые регулярно произносит человек.

Самое интересное — кошки уверенно узнают собственное имя и реагируют на него.

Кроме того, они связывают некоторые слова с предметами или действиями, но главным ориентиром для них всё же остаётся интонация. По тону голоса питомцы мгновенно определяют настроение хозяина и подстраиваются под него: прекращают шкодить, если слышат недовольство, или с радостью подходят, ожидая ласки.

Как кошки разговаривают с людьми

Общение со стороны котов — это целый язык.

Они используют:

мурлыканье, шипение и мяуканье;

движения ушей и хвоста;

когти и лёгкие покусывания, когда хотят выразить эмоции или привлечь внимание.

Таким образом, диалог между человеком и его питомцем вполне реален — просто он строится не только на словах, но и на эмоциях, жестах и звуках.

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

