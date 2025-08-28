Осторожнее со словами: ваш кот не просто слушает, а запоминает до 100 ваших фраз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:16
Зоосфера

Каждый хозяин хоть раз задумывался: а действительно ли кот понимает, что ему говорят?

Кот и человек
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кот и человек

Недавние исследования японских ученых дают на это довольно любопытный ответ.

Понимают ли кошки человеческую речь

Оказалось, что мурлыки способны запоминать около сотни слов, которые регулярно произносит человек.
Самое интересное — кошки уверенно узнают собственное имя и реагируют на него.

Кроме того, они связывают некоторые слова с предметами или действиями, но главным ориентиром для них всё же остаётся интонация. По тону голоса питомцы мгновенно определяют настроение хозяина и подстраиваются под него: прекращают шкодить, если слышат недовольство, или с радостью подходят, ожидая ласки.

Как кошки разговаривают с людьми

Общение со стороны котов — это целый язык.
Они используют:

  • мурлыканье, шипение и мяуканье;

  • движения ушей и хвоста;

  • когти и лёгкие покусывания, когда хотят выразить эмоции или привлечь внимание.

Таким образом, диалог между человеком и его питомцем вполне реален — просто он строится не только на словах, но и на эмоциях, жестах и звуках.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
