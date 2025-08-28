Осторожнее со словами: ваш кот не просто слушает, а запоминает до 100 ваших фраз

Каждый хозяин хоть раз задумывался: а действительно ли кот понимает, что ему говорят?
Недавние исследования японских ученых дают на это довольно любопытный ответ.
Оказалось, что мурлыки способны запоминать около сотни слов, которые регулярно произносит человек.
Самое интересное — кошки уверенно узнают собственное имя и реагируют на него.
Кроме того, они связывают некоторые слова с предметами или действиями, но главным ориентиром для них всё же остаётся интонация. По тону голоса питомцы мгновенно определяют настроение хозяина и подстраиваются под него: прекращают шкодить, если слышат недовольство, или с радостью подходят, ожидая ласки.
Общение со стороны котов — это целый язык.
Они используют:
мурлыканье, шипение и мяуканье;
движения ушей и хвоста;
когти и лёгкие покусывания, когда хотят выразить эмоции или привлечь внимание.
Таким образом, диалог между человеком и его питомцем вполне реален — просто он строится не только на словах, но и на эмоциях, жестах и звуках.
Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.
