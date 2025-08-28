Доисторическая Россия — это не только мамонт: здесь правили существа, чьи размеры вызывают ужас

Когда речь заходит о древней фауне нашей страны, в памяти сразу всплывает мамонт — символ ледникового периода и один из самых узнаваемых "жителей" Сибири. Но на самом деле территория современной России когда-то была домом для куда более разнообразных существ: от гигантских оленей с рогами шириной в несколько метров до хищных динозавров и загадочных "сибирских единорогов". Их находки доказывают: российская земля хранила не менее впечатляющие тайны, чем Африка или Америка.

Гигантский олень — владыка рогов

Этот могучий травоядный зверь жил в плейстоцене и раннем голоцене. Его рога достигали четырёх метров в размахе — настоящая корона из кости. При росте до двух метров в холке и весе свыше полутонны гигантский олень был грозным противником для первобытных охотников. Учёные считают, что его гибель связана с двумя факторами:

активная охота со стороны древних людей,

изменение ландшафта: распространение лесов вместо степей и лугов, где животному было легче передвигаться.

Пещерный медведь — хозяин ледниковой Европы и Сибири

Крупнейший медведь эпохи плейстоцена достигал размеров, на 30% превышающих бурого медведя. Его массивное тело, мощные передние лапы и привычка селиться в пещерах дали ему имя. Пещерные медведи часто встречаются в рисунках на стенах древних стоянок — вероятно, они занимали важное место в верованиях первобытных людей. Вымерли около 15 тысяч лет назад, когда климат стал мягче, а охота людей усилилась.

Эласмотерий — сибирский единорог

Огромный родственник носорогов, достигавший 6 метров длиной и до 5 тонн весом. Его тело покрывала густая шерсть, а главный атрибут — рог длиной до полутора метров — возвышался на лбу. Считается, что он служил для защиты и, возможно, для разрывания снега при поиске корма. Эласмотерии жили по всей Евразии, но последние популяции обитали именно в Сибири, где и были найдены их кости.

Олоротитан архаринский — динозавр с гребнем

В меловом периоде, на территории нынешней Астраханской области, обитал один из последних динозавров планеты — травоядный олоротитан. Его длина достигала 12 метров, а голову венчал изогнутый гребень, выполнявший, вероятно, резонаторную функцию: динозавры издавали громкие звуки, перекликаясь друг с другом. Он мог передвигаться как на четырёх, так и на двух ногах, сочетая маневренность и устойчивость.

Эстемменозух — зверь до динозавров

Этот травоядный терапсид жил задолго до динозавров — около 267 миллионов лет назад. Его останки нашли в Пермском крае. Эстемменозух вёл полуводный образ жизни, напоминая чем-то современных бегемотов. Это один из примеров древних "зверообразных ящеров", которые стали предками млекопитающих.

Пситтакозавр — попугай с хвостовыми перьями

В раннем меловом периоде на территории нынешней Кемеровской области обитал небольшой травоядный динозавр — пситтакозавр. Его клюв действительно напоминал попугайный, отсюда и название. Особенностью были длинные перьевидные образования на хвосте, которые, по мнению палеонтологов, использовались для демонстрации — возможно, в брачных ритуалах.

Титанофонеус — гигантский хищник пермского периода

Один из самых опасных хищников древней России — титанофонеус. Его тело достигало 6 метров, а череп — почти 60 сантиметров. Мощные челюсти с большими клыками делали его грозой приуральских болот и рек. Он мог охотиться как в воде, так и на суше, сочетая качества амфибии и наземного хищника.

Ма́монты - род вымерших млекопитающих отряда хоботных, существовавший в период с плиоцена по начало голоцена.

