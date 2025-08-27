Ежедневно тысячи хозяев мучают своих собак, даже не подозревая об этом: вся правда о времени выгула

Почему одни собаки возвращаются с прогулки бодрыми и счастливыми, а другие — усталыми или даже раздражёнными? Всё дело во времени выхода на улицу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) прогулка с собакой без натяжения

Многие хозяева считают, что достаточно просто выгуливать питомца дважды в день — утром и вечером. Это действительно правильно, но есть один нюанс: не все знают, в какие часы прогулки принесут собаке максимальную пользу.

Утренний выгул: когда нельзя и когда нужно

Главная ошибка владельцев — слишком ранний или слишком поздний выход.

Если вывести пса до 6:00, прогулка окажется практически бесполезной: животное ещё не проснулось и не готово к активности.

Если же дождаться после 8:00, собака уже давно бодрствует, но вынуждена ждать хозяина, томясь в квартире. Это вызывает стресс и лишает питомца положительных эмоций от начала дня.

Оптимальное время для утреннего выгула — с 6:00 до 8:00. В этот промежуток собака уже проснулась, но не успела заскучать, а её обмен веществ запускается естественным образом.

При этом не стоит превращать утреннюю прогулку в марафон: достаточно дать питомцу возможность справить нужду и немного поиграть.

Вечерняя прогулка: лучшее время

Не менее важен и вечерний выгул. Чтобы он оказался полезным и спокойным, выходите с собакой на улицу между 18:00 и 20:00.

В это время организм питомца готов к активности, а прогулка помогает снять напряжение, накопленное за день.

Главное правило: правильный выбор времени выгула — это залог здоровья, хорошего настроения и спокойной нервной системы вашего питомца.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

